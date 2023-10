Już 5 marca ruszy najnowszy sezon "Przyjaciółek"! Widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć już 15. sezon hitu z udziałem Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej, Magdaleny Stużyńskiej i Agnieszki Sienkiewicz. Co wydarzy się w nowych odcinkach i jak potoczą się dalsze losy serialowych przyjaciółek?

Po zniknięciu Wiktora (Paweł Deląg) Patrycja będzie sama wychowywać dzieci. Ela nie pozwoli jednak, żeby Patrycja była samotna, dlatego zacznie swatać ją ze swoim znajomym, księgowym Mariuszem (w tej roli Marcin Perchuć).

Inga (Małgorzata Socha) będzie musiała zmierzyć się z okresem buntu swojej córki Hani! Czyżby głównym powodem był Maks (Mateusz Janicki), do którego Inga wróciła? Problemy rodzicielskie nie sprzyjają budowaniu tego związku. Dodatkowo przez dom Ingi coraz częściej przewijają się jej byli: Andrzej (Adam Adamonis) i Robert (Krzysztof Wieszczek), którzy po latach konkurowania ze sobą odnajdują wspólny język…

A co u Anki (Magdalena Stużyńska) i Pawła (Bartek Kasprzykowski)? Paweł wciąż nie może pogodzić się ze stratą syna- mąż Anki czuje się winny tragedii. By odkupić swoje winy, angażuje się w działalność fundacji pomagającej podopiecznym domu dziecka. Czy pomoże mu to w końcu pogodzić się z przeszłością i zacząć żyć tu i teraz?

Zuza z kolei zaczyna nowy rozdział w swoim życiu, jednak początki nie są łatwe. Trudne jej odnaleźć się na rynku pracy, w zupełnie nowej sytuacji, w której to nie ona dyktuje warunki. Dużo zaryzykuje i dużo zmieni. Jak zawsze okaże się, że może liczyć na swojego oddanego, wieloletniego współpracownika Dagmara (Marcin Korcz) i oczywiście najlepsze przyjaciółki!

Będziecie oglądać 15. sezon "Przyjaciółek"? My z pewnością!

Nowy sezon "Przyjaciółek" rozpocznie się 5 marca

