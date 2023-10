Rok temu odbyła się jedna z największych imprez modowych w Polsce – Party Fashion Night. Podczas zeszłorocznej edycji mogliśmy podziwiać aż dziewięć kolekcji od najlepszych polskich projektantek i projektantów. Jak zawsze impreza przyciągnęła miłośników mody, największe nazwiska z branży i osoby znane z show-biznesu. Nie mogło zabraknąć też wielu kultowych marek.

Wieczór modowych odkryć i kolekcje uznanych projektantów

Imprezę na warszawskim Torze Służewiec jak co roku otworzyła red. nacz. Party.pl – Aneta Wikariak. Tuż przed częścią główną, krótki pokaz dali tancerze baletowi z Art Project Ballet. Zespół młodych i utalentowanych artystów prowadzony przez choreografa i reżysera Mateusza Polita występuje w kraju i za granicą na największych galach i wydarzeniach kulturalnych. Jego członkowie współpracowali m.in. z Garou czy Boney M.

Dzięki specjalnym pokazom po raz kolejny mogliśmy przekonać się, jak różnorodna jest polska moda. Perwoll zaprosił nas na wyjątkowe show złożone z elementów archiwalnych kolekcji uznanych projektantów: Macieja Zienia, Łukasza Jemioła, Agnieszki Maciejak, MMC Studio oraz duetu Paprocki&Brzozowski. Wśród modelek znalazły się m.in. uczestniczki „Top model” – w tym zwyciężczyni poprzedniej edycji programu, Dominika Wysocka.

AKPA

Marka udowodniła, że ubrania nie muszą (a nawet nie powinny) towarzyszyć nam przez jeden sezon. Inspiruje nas do tego, by wybierać mądrze i na nowo odkrywać skarby w swojej szafie. Pokazy były wyjątkowe także dzięki specjalnie skomponowanej na Party Fashion Night muzyce Michała MiGu Gąssowskiego.

Duplo, w ramach projektu #duploinspiruje, zaprezentowało kolekcję, która powstała we współpracy z duetem silnych osobowości. Projektantka domu mody Rina Cossack – Justyna Żmijewska, oraz artysta Mateusz Suda stworzyli kreacje inspirowane kształtem, opakowaniem, wyjątkowym smakiem orzechowego batonika.

AKPA

Fryzury na wszystkich pokazach to zasługa marki Syoss. O to, aby włosy wyglądały pięknie jak z salonu, zadbał jej ekspert – mistrz fryzjerstwa Piotr Sierpiński. Podczas Party Fashion Night odbył się też specjalny pokaz Syoss, którego głównym bohaterem były... oczywiście włosy.

AKPA

Makijaże do wszystkich pokazów to dzieło ekspertów AA Wings of Color. Przedstawicieli marki, którzy najlepiej znają się na trendach i wiedzą, jak wywołać efekt wow! Podczas imprezy mogliśmy się przekonać, że w nadchodzącym sezonie modne będą m.in. pastele, brązy i „make up no make up”.

AKPA

Oryginalne projekty, wyjątkowe duety

Hasło przewodnie jubileuszowej edycji to „This is Art”. Projektanci biorący udział w wydarzeniu udowodnili, że moda i sztuka nie mają granic. Kreacje, które zaprezentowali na pokazach były wyjątkowe i zaskakujące. Nie można też nie wspomnieć o muzach, czyli ikonach stylu i niezwykłych osobowościach, które bawiły się razem z artystami.

Gosi Baczyńskiej towarzyszyła Monika Olejnik, a Łukaszowi Jemiołowi młodziutka Oliwia Bieniuk. Karolina Malinowska miała na sobie kreacje Lidii Kality, Iga Krefft (znana jako Ofelia) – Roberta Kupisza, a Julia Kuczyńska (Maffashion) Agnieszki Maciejak. Wspaniałe zespoły stworzyło MMC z Margaret, Paprocki&Brzozowski z Marią Dębską, a Viola Piekut z Agnieszką Dygant. Równie inspirująco wyglądała pierwsza w historii Party Fashion Night muza… mężczyzna. Mariusz Przybylski przygotował na wieczór look dla Piotra Stramowskiego.

AKPA

Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele gwiazd, m.in.: Dorota Rabczewska (Doda), Weronika Rosati, Edyta Herbuś, Michał Koterski, Ada Fijał, Joanna Horodyńska, Tomasz Jacyków, Sandra Kubicka, Joanna Opozda, Marcelina Zawadzka, Klaudia Halejcio, Karolina Pisarek, Magdalena Steczkowska, Majka Jeżowska, Anna Maria Sieklucka, Gabi Drzewiecka, Anna Wendzikowska i Maja Hyży. Po części oficjalnej goście jeszcze długo bawili się przy dźwiękach DJ-a Seba Skalskiego na afterparty.

O dobrą zabawę zadbały kultowe marki

Party Fashion Night to jednak nie tylko pokazy, ale też specjalne strefy marek. Syoss pokazał, jak zadbać o profesjonalną pielęgnację włosów bez wychodzenia z domu. Mullet, wet hair, loki czy afro w nowoczesnym wydaniu – fryzury, które mogliśmy podziwiać na modelkach podczas specjalnego pokazu marki – nie udałyby się bez kilku niezawodnych produktów. Ekspert marki, Piotr Sierpiński polecał nam tego wieczoru Llinię Keratin od Syoss. Produkty te zapewniają włosom głęboką regenerację i ultratrwały efekt. Czy potrzeba nam czegoś więcej?

AKPA

Goście chętnie odwiedzali też strefę Perwoll. Podczas Party Fashion Night mogliśmy dowiedzieć się, co zrobić i czego używać, aby ubrania służyły nam jak najdłużej. Marka stawia na odpowiedzialną modę, dbając zarówno o dobro środowiska, jak i... nasz portfel. Chcesz być trendy? Kupuj odpowiedzialnie, dbaj o to, co już masz.

AKPA

Od 2018 roku marka Duplo obecna jest na najważniejszych modowych wydarzeniach – gościła m.in. na Łódź Young Fashion czy Fashion Designer Awards. Po raz kolejny towarzyszyła nam także podczas Party Fashion Night. W strefie Duplo można było odpocząć, spokojnie porozmawiać i... spróbować pysznego batonika. Wyjątkowemu, orzechowo-czekoladowemu smakowi trudno się oprzeć!

AKPA

O świetną zabawę gości zadbały też marki Carlo Rossi, Perlage, Glo i Paradyż. Ta ostatnia marka wraz z Gosią Baczyńską promuje ekskluzywne kolekcje płytek ściennych Paradyż My Way by Gosia Baczyńska. Każda z nich powstała z dbałością o najdrobniejszy szczegół. W każdej czuć wyjątkowy styl projektantki. Okazuje się, że moda i design mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać!

Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z Party Fashion Night, zajrzyjcie do naszej galerii. My już czekamy na kolejną edycję!

AKPA

Od lewej: Gosia Baczyńska, dr Anna Tępińska-Marcinek (współwłaścicielka i członkini zarządu Ceramiki Paradyż) oraz Agata Brodzka (dyrektor marketingu Ceramiki Paradyż). Obie panie oczywiście w sukniach Gosi Baczyńskiej.

AKPA

Na imprezie nie mogło zabraknąć też Piotra Tokarskiego, prezesa zarządu Ceramiki Paradyż.

AKPA

W specjalnej strefie Paradyż na gości czekała słodka niespodzianka.

AKPA

Wieczór umilał nam również pyszny orzechowo-czekoladowy batonik Duplo.

AKPA

Pola Polok i Anna Wendzikowska wyglądały jak zawsze zachwycająco.

AKPA

Świetnie bawili się tego wieczoru Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice.

AKPA

Joanna Opozda i Adrian Śmiechowski byli w wyśmienitych humorach.

AKPA

Teresa i Weronika Rosati. Tego duetu nie może zabraknąć na żadnej liczącej się imprezie modowej.

AKPA

Magda Pieczonka, ambasadorka marki AA Wings of Color.

AKPA

Tomasz Jacyków wybrał na wieczór oryginalną i wyjątkową stylizację.

AKPA

Katarzyna Warnke uważnie przyglądała się wszystkim pokazom.

AKPA

O dobrą zabawę na afterparty zadbał dj Seb Skalski.

AKPA

Na imprezie obecni byli m.in. Mateusz Suda oraz Justyna Żmijewska (projektantka domu mody Rina Cossack), a także Małgorzata Janiszewska (Burda Media Polska), Joanna Fajkowska (Ferrero), Magdalena Szozda (Ferrero), Bartosz Banach (Ferrero) i Anna Reznik (Ferrero).

AKPA

O fryzury na wszystkich pokazach zadbała marka Syoss wraz ze swoim ekspertem Piotrem Sierpińskim.

AKPA

Ekspert marki Syoss w towarzystwie modelek pokazu Syoss. Głównym motywem show były włosy piękne jak z salonu!

AKPA

Efekty można było podziwiać m.in. podczas specjalnego pokazu Syoss. Gwiazdy były zachwycone!

AKPA

Duże zainteresowanie wzbudził także pokaz marki Perwoll.

AKPA

Makijaże do wszystkich pokazów zostały wykonane kosmetykami marki AA Wings of Color.

AKPA

Dział Komunikacji marki AA. Od lewej: Linda Karsz, Magda Burgiel, Monika Gnatowicz, Sandra Grodzka.

AKPA

Zespół marketingu firmy Henkel i ambasadorka marki Perwoll, Dominika Wysocka.

AKPA

Zwyciężczyni programu „Top Model” zadała szyku na imprezie.

AKPA

Goście mogli odpocząć m.in. w strefie glo new heating technology.