Michał Baryza w 2014 roku zadebiutował w polskim show-biznesie. Przystojny model wziął wówczas udział w czwartej edycji programu "Top Model". Michał Baryza znalazł się w finałowej trójce, ale ostatecznie show TVN wygrała Osi Ugonoh. Michał stał się gwiazdą i dziś na Instagramie obserwuje go blisko 200 tysięcy internautów. Niestety, fani modela są ostatnio mocno zaniepokojeni jego zachowaniem. Okazuje się bowiem, że Michał Baryza zamieścił w sieci niepokojące wpisy i przestał odpisywać na komentarze.

Michał Baryza do tej pory był aktywny na Instagramie. Chętnie publikował swoje zdjęcia i komunikował się z fanami. Niestety, ostatnio na swoim InstaStories napisał coś, co mocno zaniepokoiło jego fanów.

Pod ostatnim zdjęciem Michała internauci zaczęli dopytywać, co się stało. Model konsekwentnie milczy i nie odpisuje swoim fanom.

- co się stało ??? o co chodzi z tym wpisem?

- Michał, co się dzieje? Wszystko u Cb okej?

- Co jest ???- próbują dowiedzieć się internauci.