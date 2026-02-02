Adrian Szymaniak, uczestnik trzeciej edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, mierzy się z dramatyczną rzeczywistością. Mężczyzna poinformował niedawno za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdiagnozowano u niego wznowę guza mózgu. Adrian od lipca ubiegłego roku walczy z glejakiem IV stopnia – jednym z najbardziej agresywnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

W ramach wcześniejszego leczenia przeszedł operacje wycięcia guza, a także chemioterapię i radioterapię. Jego żona, Anita Szydłowska-Szymaniak, którą poznał w programie, nieustannie go wspiera w walce z chorobą. Po długiej ciszy zabrała głos ws. męża.

Adrian rozpoczął terapię TTF

Niedawno Adrian i Anita udali się do Bydgoszczy na kontrolne badania MRI. Niestety, przyniosły one bolesne informacje. W miejscu po resekcji guza zaobserwowano wznowę choroby. Sam Adrian nie ukrywał rozczarowania wynikami, wyrażając w mediach społecznościowych nadzieję, że wiadomości będą lepsze. Podkreślił jednak, że zamierza dalej walczyć o powrót do pełni zdrowia.

W obliczu wznowy choroby Adrian rozpoczął kolejny etap leczenia. Kluczowym elementem ma być technologia TTF – nowoczesna metoda leczenia glejaków za pomocą pól elektrycznych o niskiej intensywności. Koszt zakupu urządzenia niezbędnego do terapii to ćwierć miliona złotych. Dodatkowo, każdy kolejny miesiąc terapii generuje wydatki rzędu 120 tysięcy złotych.

Dzięki determinacji fanów, którzy wciąż wpłacają na jego internetową zbiórkę i wsparciu żony, Adrian zdecydował się na tę kosztowną metodę, wierząc, że to zwiększy jego szanse na pokonanie choroby. Z radością poinformował o rozpoczęciu terapii, a następnie... zniknął z sieci. Co się z nim dzieje?

Anita zabrała głos ws. Adriana

Ostatni post na profilu Adriana, który był w zasadzie współdzielonym postem z Anitą i dotyczył terapii TTF, pojawił się 21 stycznia. Od tamtej pory jego aktywność w mediach społecznościowych oraz jego żony znacząco zmalała, co z kolei zaczęło rodzić wiele pytań.

Pod wspomnianym nagraniem wciąć pojawiają się kolejne komentarze i życzenia powrotu do zdrowia. Kilka dni temu jedna z internautek postanowiła poprosić parę o weryfikację krążących w sieci plotek, jakoby organizm Adriana nie reagował odpowiednio na wdrożone leczenie.

Anita, czy to prawda, że Adrian nie reaguje już na leczenie? Brukowce rozpisują się na ten temat, proszę odnieś się do tego... wasi fani bardzo chcą znać sytuacje

Na szczęście Anita nie zwlekała z odpowiedzią i szybko wyjaśniła, co obecnie się dzieje.

Wszystko jest w porządku. Prawnicy już zajmują się tą sprawą pomówień

Słowa Anity z pewnością uspokoiły wielu odbiorców. Mamy nadzieję, że Adrian lada moment wróci do aktywności w mediach społecznościowych i podzieli się z odbiorcami pozytywnymi wieściami.

Co się dzieje z Adrianem, fot. Instagram/anitaczylija

