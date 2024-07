Maj w naszym kraju kojarzy się dla wielu z komuniami świętymi. Ośmiolatki przygotowując się do przyjęcia ważnego dla Katolików sakramentu myślą nie tylko o Bogu, ale i prezentach, jakie dostaną od najbliższych. Co roku lista tych najbardziej pożądanych zmienia się. Ostatnio najpopularniejszymi podarunkami są głównie smartfony, tablety i konsole do gier. Ostatnio w "Dzień Dobry TVN" swój komunijny dzień wspominała Paulina Krupińska.

Miss Polonia w rozmowie opowiedziała m.in. o tym, jakie otrzymała prezenty. Krupińska dorastała w latach 90., gdy dzieci od rodziców i rodziny głównie dostawały aparaty fotograficzne, rowery czy zegarki. Paulina z rzeczy, które tego dnia otrzymała zapamiętała szczególnie dwa kostiumy kąpielowe z myszką Mickey i encyklopedię powszechną.

- Pamiętam, że dostałam dwa kostiumy kąpielowe, które akurat sobie wymarzyłam. W tedy na chodzie była taka myszka Mickey. Dostałam encyklopedię PWN, z którą spałam przez tydzień i codziennie z bratem czytaliśmy po jednym haśle. To są takie prezenty, o których pamięta się najbardziej, coś o czym się marzyło, a nie tak jak teraz quady, ipady, komputery i inne bajery - powiedziała Krupińska w "DD TVN"

Czyżby już w dzieciństwie ktoś z najbliższych Pauliny przeczuwał, że gdy dorośnie zostanie najpiękniejszą Polką, a strój kąpielowy będzie jednym z narzędzi jej pracy?

