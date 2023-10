Większość czasu spędzacie w swoich czterech ścianach? Przeznaczcie go m.in. na seriale – teraz możecie oglądać je bez wyrzutów sumienia!

Pobyt w domu potraktujcie jako okazję do zrobienia rzeczy, na które często brakuje wam czasu. Kiedy ostatnio graliście w planszówki? To dobry moment, by do nich wrócić! Przeczytajcie którąś z książek zalegających na szafce nocnej. Obejrzyjcie film lub serial ze swojej listy must see. Koniec z wymówkami!

Ze względu na dużo serialowych nowości, tym razem to im chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi. Nasze zestawienie obejmuje 5 produkcji dostępnych na platformach streamingowych. Niektóre z tych seriali wciągają do tego stopnia, że obejrzycie je w jeden wieczór!

„Obsesja Eve”, HBO GO

Sandra Oh i Jodie Comer powróciły na ekrany w trzecim sezonie serialu, którego premiera odbyła się w HBO GO 13 kwietnia. Wielokrotnie nagradzana „Obsesja Eve” to historia dwóch kobiet, które prowadzą ze sobą niebezpieczną grę w kotka i myszkę. Eve (Sandra Oh), agentka brytyjskiego wywiadu, obsesyjnie ściga psychopatyczną zabójczynię, Villanelle (Jodie Comer). Między bohaterkami rodzi się skomplikowana relacja, która trzyma widza w napięciu. Jednak „Obsesja Eve” przypadnie do gustu nie tylko osobom zainteresowanym wątkami szpiegowskimi czy tematem związków między ludźmi. Oprócz tego, serial od początku dostarcza dużej dawki inspiracji modowych (ach, te stylizacje Villanelle!) i wnętrzarskich (zdjęcia powstają w pałacach, paryskich kamienicach oraz modernistycznych willach). Jest też polski akcent!

„Mrs. America”, HBO GO

W kwietniu na platformie HBO GO pojawił się także nowy serial z Cate Blanchett w roli założycielki konserwatywnej organizacji Eagle Forum. Akcja „Mrs. America” rozgrywa się w latach 70. XX wieku, przypadających na rozkwit drugiej fali feminizmu w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dwukrotna zdobywczyni Oscara wciela się w Phyllis Schlafly. Ta przykładna żona i matka sześciorga dzieci zatrzymała poprawkę do amerykańskiej konstytucji, która zakładała równość płci.

Przy okazji, mamy dla was jeszcze jedną rekomendację: seriale oglądajcie w towarzystwie bliskich! Wymienianie się spostrzeżeniami i wspólne przeżywanie losów bohaterów zbliża ludzi. Czas przed ekranem możecie uprzyjemnić sobie jeszcze bardziej – dzięki kultowym wedlowskim kostkom w nowym formacie! Polecamy pianki Ptasie Mleczko® Mini o smaku waniliowym i śmietankowym. Jak dobrze, że są w mniejszym opakowaniu, bo podobnie jak wybranym przez nas serialom – trudno się im oprzeć.

„Unorthodox”, Netflix

Serial jest oparty na faktach. Punktem wyjścia dla produkcji była książka Deborah Feldman „Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów”. To poruszająca historia dziewiętnastoletniej Esty (Shira Haas) wychowanej w nowojorskiej wspólnocie ortodoksyjnych Żydów, która ogranicza rolę kobiety do bycia gospodynią domową, żoną i matką. Dziewczyna wybiera wolność i tak samo jak jej matka, ucieka do Berlina. W pogoni za Etsy ruszają jej mąż Yanky (Aaron Altaras ) i jego kuzyn Moische (Jeff Wilbusch).

„Zero Zero Zero”, HBO GO

Scenariusz powstał na podstawie książki autorstwa Roberto Saviano „Zero zero zero. Jak kokaina rządzi światem”. Serial pokazuje, jak narkotyki napędzają globalną gospodarkę. Opowiada o produkcji, przemycie i handlu kokainą, grupach stojących za tym biznesem, a także ofiarach, które za sobą pociąga. „Zero Zero Zero” przeplata ze sobą trzy wątki, większość zdjęć powstała w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. To propozycja dla widzów o mocnych nerwach.

„Hollywood”, Netflix

Serial miał premierę 1 maja. Jego akcja rozgrywa się w latach 40. XX wieku. To obraz Złotej Ery Hollywood. Historia grupy ambitnych, początkujących aktorów i filmowców, którzy próbują odnieść sukces w powojennej rzeczywistości. Jednak serial krytykuje przemysł filmowy. Hollywood zostało w nim przedstawione jako fabryka nie tyle snów, co uprzedzeń. Twórcą produkcji jest Ryan Murphy.

