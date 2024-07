Dubaj od wielu lat przyciąga zwiedzających swoją egzotyką, bijącymi rekordy atrakcjami, fascynującymi wydarzeniami kulturalnymi oraz wyjątkowymi hotelami i restauracjami. To miasto ma jednak ogromną potrzebę nieustannego rozwoju – w Dubaju regularnie otwierają się nowe przybytki rozrywki, kultury i gastronomii. Powracający tam turyści mają pewność, że za każdym razem zobaczą coś nowego, a „debiutanci” mogą rozszerzyć swoją listę must-see o kolejne pozycje.

Biorąc pod uwagę, ile jeszcze atrakcji ma się tam otworzyć w tym roku, wydaje się, że to idealny moment, żeby teraz zacząć planować podróż. Które miejsca niedawno pojawiły na rozrywkowo-kulturalno-noclegowej mapie Dubaju? Oto nasz przegląd.

Hotele i kurorty

Bab Al Shams



Bab Al Shams, po arabsku „brama do słońca”, to luksusowy pustynny ośrodek, który w lutym został ponownie otwarty po gruntownym remoncie. Łączy tradycyjną arabską architekturę ze współczesnym luksusem. Każdy z przestronnych pokoi i apartamentów zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na pustynny krajobraz. Goście mogą korzystać z wielu lokali gastronomicznych, serwujących autentyczne dania kuchni arabskiej i międzynarodowe przysmaki, a także zrelaksować się w spa, które proponuje zabiegi inspirowane lokalnymi tradycjami. Ośrodek organizuje również zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. sokolnictwo, przejażdżki na wielbłądach, oraz wędrówki po pustyni.

Address Grand Creek Harbor



Adres Grand Creek Harbour jest najnowszym dodatkiem do ciągle zmieniającej się panoramy miasta i pierwszym hotelem typu Grand Edition sieci The Address Hotel w Dubaju. Mieści się w nim ponad tysiąc pokoi, w tym również apartamentów. Z położonego w prestiżowym Dubai Creek Harbour hotelu rozciąga się wspaniały widok na nabrzeże. Jest to pierwszy pięciogwiazdkowy luksusowy hotel w tej części i goście mogą oczekiwać w nim najwyższego poziomu usług i udogodnień. Znajduje się w nim wiele lokali gastronomicznych (również takich położonych na dachu), luksusowe spa, centrum fitness i basen bez krawędzi z widokiem na okolicę.

Vida Dubai Marina & Yacht Club



Vida Dubai Marina & Yacht Club to elegancki obiekt w zamożnej dzielnicy Dubai Marina, położony przy idyllicznej nadmorskiej promenadzie. Stanowi idealne miejsce dla tych, którzy chcą cieszyć się tętniącą życiem okolicą. Goście mogą wypoczywać przy basenie i na plaży lub zrelaksować się w tutejszym spa.

Marriott Resort Palm Jumeirah



Marriott Resort Palm Jumeirah, otwarty niedawno przy kultowej plaży na Palm Jumeirah, to pierwszy z sieci Marriott Resort w Dubaju. Oferujący idealne połączenie udogodnień rekreacyjnych i biznesowych. Goście mogą korzystać z basenu przy plaży, centrum fitness i Saray Spa, a najmłodsi – bawić się w Kids Club. Wspaniałe posiłki zapewnia 10 restauracji serwujących szeroki wybór międzynarodowych smaków (z kuchni koreańskiej, włoskiej, japońskiej i meksykańskiej). Ośrodek położony jest przy promenadzie w Palm West Beach, przy której goście mogą relaksować się na prywatnej plaży, popływać w Zatoce Perskiej, a także odwiedzić liczne restauracje oraz przybytki specjalizujące się w sportach wodnych.

voco Dubai The Palm



Nowo otwarty butikowy hotel voco® Dubai The Palm znajduje się przy modnej Palm West Beach na wyspie Palm Jumeirah. To nowocześnie urządzone miejsce oferuje bezpośredni dostęp do plaży i wspaniałe widoki na Zatokę Perską. Pokoje hotelowe łączą tradycyjną lokalną gościnność z wygodą (m.in. wysokiej jakości pościel i ekspresy do kawy). Goście mogą zjeść wyśmienite dania kuchni europejskiej w stylowej restauracji Maison Mathis na lub udać się do znajdującego się na dachu przy basenie baru Frenia na przekąski i napoje i podziwiać przepiękny widoki na morze.

JA Hatta Fort Hotel – Terra Cabins



Niedawno otwarty hotel JA Hatta Fort daje możliwość przebywania blisko niezwykłych naturalnych krajobrazów Hatty w towarzystwie jeszcze większej liczby znajomych. Tamtejsze domki Deluxe Terra Cabins mają wystarczająco dużo miejsca dla maksymalnie sześciu osób, kabinę prysznicową z deszczownicą, projektor, a także wydzielone patio. Szykowny wystrój wnętrz domków doskonale komponuje się z zachwycającą scenerią otoczenia. Goście zatrzymujący się w Terra Cabins mogą korzystać ze wszystkich udogodnień ośrodka, w tym całodobowych posiłków w pokoju, świetnych restauracji oraz popływać w dwóch odkrytych basenach, pograć w padla i spotkać egzotyczne zwierzęta. JA Hatta Fort to wymarzone miejsce dla każdego podróżnika, który chce zanurzyć się w pięknie i spokoju cudów natury Hatty.

Côte d’Azur Hotel w Heart of Europe



Côte d’Azur Hotel położony na wyspach Heart of Europe jest jednym z najnowszych na scenie hotelowej w Dubaju. To ekstrawagancki pięciogwiazdkowy i przeznaczony tylko dla dorosłych ośrodek na plaży, który zaprasza gości w podróż po oszałamiającej Riwierze Francuskiej. Oferuje wspaniałe atrakcje utrzymane we francuskim savoir-vivre i nieprzerwaną imprezę w dzień i w nocy. Côte d’Azur Resort składa się z czterech pięciogwiazdkowych hoteli, z których każdy nosi nazwy malowniczych nadmorskich miejscowości słynnej Riwiery Francuskiej: Monako, Nicei, Cannes i Saint-Tropez. Wystrój ośrodka naśladuje przepych i elegancję Riwiery Francuskiej, z piękną architekturą, szykownymi wnętrzami i luksusowymi udogodnieniami. Goście mogą korzystać ze światowej klasy restauracji, sportów wodnych i relaksujących zabiegów spa.

Wydarzenia i atrakcje

AYA Universe



AYA Universe to wciągający i eksperymentalny park rozrywki, który przenosi odwiedzających do nieziemskich wymiarów. W tej przestrzeni o imponującej powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych mieści się 12 pomieszczeń, które łączą sztukę i technologię, tworząc intensywne i interaktywne doświadczenia. W AYA goście mogą wędrować przez świat pełen cudów i bawić się w obserwatoriach pełnych gwiazd, ogrodach kwitnących światłem i magicznych rzekach. AYA Universe jest obowiązkowym miejscem dla każdego, kto szuka niezwykłych nieziemskich wrażeń.

Frying Pan Adventures



Organizator wycieczek kulinarnych Frying Pan Adventures ogłosił niedawno nową atrakcję – Old Dubai Quickie Snacking Tours. Firma znana jest z wyjątkowych i wciągających wycieczek, które pokazują tętniącą życiem scenę kulinarną Dubaju. Nowa trasa wprowadzi odwiedzających w różnorodne smaki i kultury, które składają się na kulinarny krajobraz miasta – od ukrytych klejnotów i lokalnych przysmaków po innowacyjne koncepcje i doświadczenia dla smakoszy. Skoncentrowana na zrównoważonym rozwoju wycieczka podkreśli również znaczenie wspierania lokalnych firm i celebrowania bogatych tradycji kulinarnych regionu. Jest ona idealna dla osób w każdym wieku.

Dubai Opera



Dubai Opera będzie w 2023 roku gospodarzem wielu wydarzeń, które zachwycą miłośników kultury. Ci, którzy szukają wykwintnego iftaru (pierwszego posiłku, który spożywają muzułmanie po zachodzie słońca w okresie ramadanu) od 23 marca do 19 kwietnia mogą wybrać się tam na niezapomnianą kulinarną przygodę. 22 kwietnia maestro Taher Mamelli zagra tam koncert muzyki arabskiej, a od 25 do 30 maja „West Side Story” będzie wystawiane z autorską choreografią Jerome’a Robbinsa. 4 maja w Dubai Opera wystąpi światowej sławy pianista Denis Matsuev, a 11 maja wysoko ceniony podcaster i coach Jay Shetty przybędzie tam w ramach swojej pierwszej światowej trasy.

Restauracje i kawiarnie

Mott 32



W Dubaju od niedawna działa wyrazista restauracja Mott 32, która celebruje nowoczesną kulturę i kuchnię Hongkongu. Znajduje się na 73. piętrze Address Beach Resort i z tarasu na świeżym powietrzu oferuje zapierające dech w piersiach widoki na miasto. Mott 32 jest inspirowany pierwszym chińskim sklepem wielobranżowym na Manhattanie, który został otwarty w 1981 roku. Wyjątkowa estetyka łącząca Wschód i Zachód jest widoczna w majestatycznych wnętrzach lokalu, które charakteryzują się wysokimi sufitami, przesuwanymi drzwiami i formami rzeźbiarskimi. W głównej i prywatnej jadalni goście mogą cieszyć się niezapomnianymi doznaniami kulinarnymi.

Restauracje w Atlantis The Royal



Niedawno otwarty w Dubaju hotel Atlantis The Royal i jego restauracje to raj dla miłośników jedzenia. Goście, którzy chcą doświadczyć tego, co najlepsze we współczesnej kuchni brytyjskiej, koniecznie muszą odwiedzić Dinner by Heston Blumenthal. Nobu by the Beach oferuje natomiast możliwość delektowania się wykwintną kuchnią japońską i podziwiania wspaniałych widoków na plażę. Estiatorio Milos zabiera za to gości w kulinarną podróż do Grecji, serwując świeże owoce morza i tradycyjne dania tamtejszej kuchni. Inne nowe restauracje to m.in. La Mar by Gastón Acurio z kuchnią peruwiańską, Ling Ling by Hakkasan serwująca małe dania inspirowane kuchnią azjatycką w eleganckiej atmosferze oraz Jaleo by Jose Andres inspirowana Hiszpanią i oferująca pełną życia atmosferę oraz pyszne tapasy.

Bungalo34



Bungalo34, najnowszy lokal w Nikki Beach Resort na wyspie Pearl Jumeirah, to wyluzowana knajpka przy plaży oferująca śniadania, lunche i kolacje oraz bezkresny widok na lśniące błękitne morze. Bogate menu restauracji obejmuje świeże ostrygi, lekkie sałatki i dania z owoców morza.

Wydarzenia

Dubai Food Festival



Szykuje się 17 dni z pysznym jedzeniem i świetną zabawą, bo Dubai Food Festival powraca z kolejnym sezonem, świętując przy okazji swoje 10. urodziny. Ten festiwal lokalnej kuchni odbędzie się od 21 kwietnia do 7 maja. Znani szefowie kuchni, wciągające doświadczenia kulinarne i wyjątkowe inicjatywy gastronomiczne sprawią, że całe miasta zapełni się wyjątkowymi smakami i aromatami. W ramach festiwalu będzie można delektować się ekskluzywnymi zestawami dań w najlepszych restauracjach podczas Dubai Restaurant Week, zapisać się na limitowaną edycję Foodie Experiences, zjeść kolację przy plaży w Etisalat Beach Canteen, w wielu restauracjach spróbować specjalnego dania 10 Dirham Dish i odkryć nowe smaki w przystępnych cenach.

Dubai Comedy Festival



Dubai Comedy Festival powraca w 2023 roku z dziesięcioma dniami pełnymi śmiechu. Odbędzie się od 12 do 21 maja. Festiwal gromadzi najzabawniejszych wykonawców z całego świata, od stand-upu po teatr. Jest to święto komedii we wszystkich jej formach, a lokalni komicy prezentują tam swoje talenty obok uznanych międzynarodowych gwiazd. Festiwal przekracza bariery kulturowe i jednoczy publiczność w każdym wieku i z różnych środowisk. Dzięki zróżnicowanemu programowi wydarzeń Dubai Comedy Festival obiecuje niezapomniane wrażenia dla wszystkich gości.

Al Marmoom Heritage Festival

Al Marmoom Heritage Festival odbędzie się od 6 do 18 kwietnia 2023 r. Dzięki codziennym wyścigom wielbłądów, koncertami na żywo, tradycyjnymi tańcami z Jemenu, Indii i Afryki, ten festiwal jest celebracją różnych kultur z całego świata. Sama lokalizacja to uczta dla oczu, a inspirowane dziedzictwem alejki, pokazy pozorowanych ślubów i tradycyjnego rękodzieła pozwolą wczuć się w klimat danego miejsca. Dzięki autentycznym i ręcznie robionym pamiątkom zwiedzający będą mogli zabrać do domu trochę z tej wyjątkowej atmosfery.

Kids Go For Free!

Planując w tym roku podróż do Dubaju, warto pamiętać o wielu korzystnych ofertach promocyjnych dostępnych w tych mieście – od pobytów hotelowych po atrakcje dla całej rodziny. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje nowa odsłona Kids Go For Free, dzięki której rodzice nie będą musieli płacić za wiele noclegów, atrakcji i posiłków dla swoich dzieci. W akcji biorą udział hotele, m.in. JA The Resort, Park Hyatt Dubai, Atlantis, The Palm i sieć Rove Hotels oraz liczne atrakcje, np. miasto przyszłości Expo City Dubai oraz Burj Khalifa, czyli najwyższy budynek świata. Takich okazji nie można przegapić! Pełna lista ofert znajduje się tutaj.