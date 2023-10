Sylwia i Mikołaj zostali zwycięzcami pierwszej edycji "Love Island". Para zyskała ogromną popularność i duże zainteresowanie fanów, którzy stale śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wiadomo wielu wielbicieli zgromadzili także Oliwia i Maciek, którzy także wystąpili w miłosnym show. Niestety ich związek trwał bardzo krótko, a relacja tej dwójki zakończyła się w nieprzyjemnej atmosferze.

Maciej nazwał Oliwię prostytutką i stwierdził, że jego była partnerka utrzymuje się z pieniędzy, które dostaje od bogatego sponsora. Z kolei Oliwia opublikowała na swoim Instagramie oświadczenie, w którym oskarżyła byłego chłopaka o uporczywe nękanie i znęcanie psychiczne, a całą sprawą miały zająć się odpowiednie służby.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Sylwią i Mikołajem i zapytaliśmy parę co sądzą o gorzkich słowach, jakie wypowiedział Maciek w stosunku do Oliwii. Zobaczcie co na ten temat powiedzieli nam zwycięzcy programu "Love Island".