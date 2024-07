Borys Szyc także stawia na międzynarodową karierę. Choć jego aparycja z pewnością nie pozwoli stać się drugim Humpghreyem Bogartem, ma szansę zagrać Rosajanina.

Kiedy tylko miał chwilę przerwy między nagraniami w Polsce pojechał na casting do Londynu. Okazuje się, że współproducentem filmu w którym być może wystąpi jest Brad Pitt.

Borys miał krótką przerwę na planie serialu 'Prosto w serce' i poleciał do Wielkiej Brytanii. Tam odbywał się casting do bardzo ciekawej dla niego produkcji - zdradził znajomy Borysa "Super Expressowi"

Trzymamy zatem kciuki.

