Ludzie z wiekiem zaczynają coraz bardziej cenić sobie dobrą jakość i praktyczny wymiar. W tej kwestii marka Braun ma wiele do zaoferowania. Mamy do wyboru urządzenia dla mężczyzn do różnorodnego zastosowania: począwszy od trymerów, poprzez urządzenia wielofunkcyjne, na golarkach kończąc. Poprzez podarowanie wartościowego i praktycznego prezentu pokażmy w tym roku swoim Tatom, jak bardzo nam na nich zależy – w końcu warto

o siebie dbać, bez względu na wiek.

Braun Series 9 Pro

To zdecydowanie urządzenie z górnej półki. Klasyczne i eleganckie, a jednocześnie trwałe

i funkcjonalne. Golarka Braun Series 9 Pro skutecznie goli nawet 7-dniowy zarost, również na mokro. Urządzenie wyposażone zostało w technologię AutoSense, która automatycznie dostosowuje moc pracy urządzenia do gęstości

i grubości zarostu, co zwiększa jego efektywność. Ruchoma głowica dostosowuje się do kształtu twarzy, dzięki czemu można łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. To tylko niektóre z wielu atutów tego urządzenia. Kolejnym z nich jest baza, która służy m.in. do ładowania, czyszczenia oraz suszenia urządzenia. To wyjątkowo elegancki prezent wykonany z najwyższej klasy materiałów, który posłuży przez długie lata.

Sugerowana cena w zależności od modelu: od 1 699,00 zł*

Braun Series 7

To przystępniejsza cenowo propozycja, której głównym atutem jest elastyczna głowica 360° Flex umożliwiająca gładkie golenie nawet w trudno dostępnych miejscach. Zarówno

w Series 9 Pro, jak i tutaj zastosowano technologię AutoSense, która pełni kluczową rolę dla precyzyjnego i delikatnego golenia. Dzięki nasadkom EasyClick jednym ruchem jesteśmy w stanie przekształcić golarkę m.in. w trymer do zarostu. Każdy z Ojców będzie w stanie z łatwością i wysoką precyzją ogolić się na gładko lub wystylizować zarost. Golarka Braun Series 7 została wyposażona

w wytrzymały litowo – jonowy akumulator, gwarantujący nawet do trzech tygodni golenia.

Sugerowana cena w zależności od modelu: 849,99 – 1 549,00 zł*

Braun Series X

Jest to prezent dla mężczyzn lubiących zadbać o swój elegancko wystylizowany zarost. Trymer gwarantuje szybkie, precyzyjne

i delikatne przycinanie bez kompromisów. Jego ostrze składa się z czterech elementów tnących: dwóch trymerów bocznych oraz dwóch stref golenia centralnego, pracujących z częstotliwością 450 ruchów/sek. Wymienne nasadki pozwalają na regulowanie długości przycinania. Dodatkowo nasadka SkinGuard (0 mm) chroni nawet najbardziej delikatne miejsca na ciele, a ruchoma głowica precyzyjnie dopasowuje się do jego kształtu. Komfort oraz bezpieczeństwo użycia zapewnia gumowa, antypoślizgowa rączka ułatwiająca golenie pod prysznicem czy podczas kąpieli – urządzenie jest w pełni wodoodporne. Kolejną ogromną zaletą jest klasyczny i elegancki design trymera – wspaniale sprawdzi się w roli upominku.

Sugerowana cena w zależności od modelu: od 199,00 zł*

Marka Braun aktualnie oferuje rozszerzenie programu gwarancyjnego. Po zarejestrowaniu zakupionego produktu na oficjalnej stronie otrzymujemy przedłużenie podstawowej 2-letniej gwarancji o dodatkowe 3 lata. Ponadto w przypadku braku satysfakcji istnieje możliwość zwrotu produktu w przeciągu 60-ciu dni od dnia zakupu i uzyskania zwrotu kosztów. Powyższe oferty dotyczą wybranych produktów Braun, ich pełna lista jest dostępna na www.braun.pl.

