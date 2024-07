Pobudka zawsze o szóstej rano, szklanka wody z cytryną i pierwsza z trzech każdego dnia wizyt na siłowni. Do tego bieganie, jazda na rowerze, joga. Najczęściej ćwiczy sam albo ze swoją żoną Anią. Tak Robert Lewandowski (28) trenuje, gdy ma przerwę w grze, bo w sezonie przykręca śrubę. Efekty tej pracy widać, gdy zdejmuje koszulkę – swojej muskulaturze zawdzięcza ksywkę „The Body”, którą nadali mu koledzy z Borussii.

Reklama

Robert w cywilnych ubraniach to jest robaczek. Ale gdy się rozbierze do treningu i gry, widać całą maszynerię. Grzbiet, pas biodrowy, lędźwie, uda”, mówi trener polskiej kadry Adam Nawałka w książce Pawła Wilkowicza „Nienasycony”.

Atletyczną sylwetkę i żelazną kondycję „Lewy” zawdzięcza nie tylko sobie, ale i swojej żonie, która czuwa nad jego dietą.

Ostatniego hamburgera zjadł cztery lata temu (nie smakował mu), kebab – w tamtym roku na wakacjach. Umierał po nim dwa dni - wspomina Ania w jednym z wywiadów.

Za jej namową Robert od siedmiu lat jest na ścisłej diecie.

Zero glutenu, nabiału, cukrów, puszkowanego jedzenia i tłustych sosów” - wylicza w Lewandowska.

Na początku „Lewy” był sceptyczny wobec pomysłów żony, ale gdy zauważył, że ułożony przez nią jadłospis daje rewelacyjne efekty, przestał się buntować. Już się nie przejmuje, że chłopaki z drużyny śmieją się z tego, że obiad zaczyna od deseru, a kończy na zupie, i patrząc mu w talerz, kpiąco mówią: „gluten free”. Ważniejsze dla niego jest to, że dzięki planowi żywieniowemu ułożonemu przez Anię ma więcej energii i rzadziej łapie kontuzje. Docenił to trener Bayernu Monachium Pep Guardiola, który uważa Roberta za największego profesjonalistę, z jakim kiedykolwiek pracował, a jego żonie ufa bezgranicznie i pozwala, by instruowała klubowych kucharzy.

Zobacz także

Zobacz też: Robert Lewandowski z żoną wypoczywali przed Euro w swoim domu na Mazurach! ZDJĘCIA

Cały materiał o Robercie Lewandowskim w najnowszym numerze "Flesza".

Robert Lewandowski jest hot?

Robert Lewandowski dzięki ćwiczeniom i diecie ma super ciało!

Instagram

Robert Lewandowski z Anną Lewandowską.

Instagram