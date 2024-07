Już od września w Polsacie rusza show „Top Chef. Gwiazdy od kuchni”. Jednym z uczestników programu jest Edyta Pazura. W najnowszym wywiadzie dla „Party” żona Cezarego Pazury opowiada o tym gdzie nauczyła się tak świetnie gotować i dlaczego jej mąż je tylko produkty przygotowane przez nią. Ale nie tylko! Edyta opowiada także szczerze, o tym, że w jej małżeństwo nie zawsze było kolorowe….

Nasze małżeństwo jest udane i tyle już razem przetrwaliśmy, że zawodowe relacje nie mogą nam zaszkodzić. Chociaż to oczywiście nie oznacza, że zawsze jest u nas kolorowo. Jeżeli ktoś twierdzi, że w jego związku jest zawsze słodko i pudrowo, to oszukuje. Tak nie ma! Raz jest lepiej, a kiedy indziej gorzej. Najważniejsze, żeby trzymać się razem. My wiele przeszliśmy, mieliśmy mnóstwo problemów – zdrowotnych, osobistych i finansowych, jak to w małżeństwie bywa. Ale zawsze wychodzimy z nich silniejsi. Przez dziesięć lat żyliśmy na kredyt. Po rozwodzie Czarka właściwie zaczynaliśmy od zera. Wszystkiego razem się dorabialiśmy. Bywało różnie. Były momenty, kiedy bez wyrzutów sumienia lecieliśmy na fajne wakacje, ale i takie, kiedy mieliśmy zawirowania finansowe, wynajęliśmy dom, a wieczorami siadaliśmy z kartką i ołówkiem i zastanawialiśmy się, co dalej - zdradza Edyta w magazynie.