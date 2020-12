Pamiętacie serial „Plebania”? W hitowej produkcji TVP 1 zadebiutowała Małgorzata Teodorska, która przez 10 lat wcielała się tam w rolę barmanki Irki Tosiek. Po zakończeniu serialu aktorka nagle zniknęła z show-biznesu. Co dziś robi? Jak wygląda?

Co dziś robi Irka z "Plebanii"?

Kilkanaście lat temu Małgorzata Teodorska była u szczytu sławy. W 2005 roku wystąpiła na okładce „Playboya”, brała również udział w show „Jak oni śpiewają” w Polsacie, przez dwa lata grała również w „M jak miłość”. Następnie nagle zniknęła - wraz z ówczesnym partnerem przeprowadzili się do Dubaju, tam aktorka spędziła trzy lata.

EastNews

Prywatnie aktorka jest dziś szczęśliwą mamą - pierwszy raz została mamą w wieku 17 lat! W 1998 roku na świat przyszła jej córka, Wiktoria. Kilka miesięcy temu Małgorzata pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z 22-letnią dziś dziewczyną!

Kiedy dzieci mają dzieci tak to później wygląda

Rok temu, w maju, okazało się, że gwiazda została mamą po raz drugi! Ojcem dziecka jest jej obecny partner Miłosz Krawczyk. Mężczyzna, w wyniku wypadku samochodowego, porusza się na wózku inwalidzkim. Para pojawiła się razem oficjalnie tylko raz - na jubileuszowej gali MMA w 2018 roku.

EastNews

Aktorka od czasów "Plebanii" oraz "M jak miłość" nigdzie nie zagrała, poświęca się rodzinie, a swego czasu prowadziła vloga na YouTubie. Od czasu do czasu pojawiała się na medialnych wydarzeniach, jednak i to ograniczyła do minimum.

Tu w 2012 roku na gali Playboya.

EastNews

Małgorzata Teodorska była nazywana najpiękniejszą twarzą "Plebanii"! Tęsknicie za aktorką?