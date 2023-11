Cleo wyjawiła nam, że ma brata bliźniaka! Chociaż artystka raczej rzadko opowiada o swojej rodzinie i nie wprowadza swoich bliskich do życia publicznego, to tym razem zrobiła dla nas wyjątek. Piosenkarka opowiedziała, czy jest podobna do swojego brata, a także jak wyglądały ich relacje w czasach dzieciństwa. Zdradziła również czy to prawda, że bliźniak ma zdolność do współodczuwania tego, co czuje drugie z rodzeństwa.

Koniecznie sprawdźcie co dokładnie powiedziała nam Cleo na temat swojego brata Piotra!

Na piosenki Cleo można głosować w plebiscycie na Hit Roku 2019 Kino Polska Muzyka i Party.pl:

