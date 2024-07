Cleo zamieściła nietypowy wpis na swoim profilu na Facebooku! Gwiazda chciałaby kupić sobie samochód i w tym celu, poprosiła swoich fanów o radę, na jaki powinna się zdecydować. Postawiła jednak ważny warunek...

Po tym, jak Cleo odpadła z "Tańca z Gwiazdmi", pojawiały się spekulacje na temat dalszych planów gwiazdy. Okazuje się, że wokalistka ma obecnie bardzo przyziemne marzenia! Wyznała, że choć ma prawo jazdy już od kilku lat, to jeszcze nigdy nie miała swojego własnego samochodu. Chciałaby kupić sobie auto, które będzie do niej pasować. O pomoc w wyborze poprosiła swoich wielbicieli. Zaznaczyła jednak, że samochód nie może być drogi:

Dojrzałam do tego żeby sprawić sobie jakiś samochód! Mam prawo jazdy od 5 lat, ale jeszcze nigdy nie miałam auta. Jak myślicie jaki samochód będzie do mnie pasował? Wskazówka - nie potrzebuje drogiego auta, jestem praktyczna i do samochodu podchodzę użytkowo - napisała Cleo.

Jak myślcie, na jakie auto zdecyduje się gwiazda? Sportowe, terenowe, a może zwyczajne miejskie i ekonomiczne?

Cleo o samochodzie

