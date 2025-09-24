Claudia Cardinale nie żyje – świat kina żegna wielką gwiazdę

Claudia Cardinale przyszła na świat 15 kwietnia 1938 roku w Tunisie, gdy Tunezja była jeszcze francuskim protektoratem. Dorastała w rodzinie sycylijskiej, posługując się od najmłodszych lat trzema językami: francuskim, arabskim oraz sycylijskim dialektem włoskiego. Jej droga do kariery rozpoczęła się przypadkowo – jako nastolatka wzięła udział w krótkometrażowej produkcji francuskiego reżysera Rene Vautiera. Film został dostrzeżony na festiwalu w Berlinie, otwierając przed nią drzwi do kolejnych ról i wielkiej przyszłości.

Reklama

Przełom nastąpił w 1957 roku, gdy wygrała konkurs na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji. Nagrodą był wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji, który zmienił jej życie. Niedługo potem przeniosła się do Rzymu, gdzie rozpoczęła naukę w szkole aktorskiej. To właśnie wtedy zaczęła budować swoją pozycję w świecie kina, który już wkrótce miał podbić jej talent i magnetyzm.

Ostatnie pożegnanie Claudii Cardinale

Claudia Cardinale zmarła pod Paryżem w wieku 87 lat, gdzie mieszkała od wielu lat. Jej śmierć ogłosiła agencja AFP. Wspomnienia o aktorce wróciły również rok wcześniej, gdy pożegnała swojego ekranowego partnera Alaina Delona, z którym wystąpiła w „Lamparcie”. Nawiązała wtedy do roli Angeliki, podkreślając wyjątkową więź z czasami, gdy włoskie kino przeżywało swój złoty okres.

Odejście Claudii Cardinale to ogromna strata dla światowej kinematografii. Była aktorką, która nie tylko uosabiała seksapil lat sześćdziesiątych, ale także zapisała się w historii jako symbol artystycznej autentyczności i elegancji.

Claudia Cardinale stała się ikoną kina

Na początku lat sześćdziesiątych Claudia Cardinale była już jedną z największych gwiazd włoskiego kina. Zagrała w filmach, które dziś uznawane są za klasyki światowej kinematografii: „Rocco i jego bracia” (1960), „Il bell’Antonio” (1960) czy „Lampart” (1963) w reżyserii Luchino Viscontiego. To właśnie „Lampart” stał się jednym z najważniejszych filmów w jej dorobku, gdzie partnerowała Alainowi Delonowi.

W 1963 roku wystąpiła również w arcydziele Federica Felliniego – „8 i pół”, które nie tylko umocniło jej pozycję, ale także pozwoliło zaprezentować naturalny głos, wcześniej zastępowany przez lektorki. Jej charakterystyczna, niska i zachrypnięta barwa stała się znakiem rozpoznawczym i symbolem autentyczności.

Świat Hollywood także szybko docenił talent Claudii Cardinale. Zagrała w takich produkcjach jak „Różowa Pantera” Blake’a Edwardsa czy „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone. Te role wprowadziły ją na stałe do historii kina światowego.

Claudia Cardinale zagrała w ponad 90 filmach

Claudia Cardinale zagrała w swojej karierze ponad 90 filmów. Jej dorobek doceniły największe festiwale filmowe świata. W 1993 roku została uhonorowana Złotym Lwem za całokształt twórczości w Wenecji, a na festiwalu w Berlinie otrzymała honorowego Złotego Niedźwiedzia.

Nie ograniczała się jednak jedynie do świata kina. Od 1999 roku pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO, wykorzystując swoją pozycję i rozpoznawalność do działań społecznych. Mimo ogromnej popularności unikała epatowania życiem prywatnym czy nagością na ekranie, podkreślając, że tajemniczość jest istotną częścią wizerunku prawdziwej aktorki.

We wrześniu otrzymaliśmy również smutne wieści z Hollywood, gdy okazało się, że Robert Redford nie żyje.

Reklama

Zobacz także: Prokuratura komentuje przyczyny śmierci Stanisława Soyki. Od tygodni budzą spekulacje

Claudia Cardinale nie żyje – świat kina żegna wielką gwiazdę Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News