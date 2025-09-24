Claudia Cardinale nie żyje – świat kina żegna wielką gwiazdę

Claudia Cardinale nie żyje. Była legendą włoskiego kina
Claudia Cardinale, jedna z największych ikon włoskiego kina, zmarła pod Paryżem w wieku 87 lat. Aktorka, znana z ról u Viscontiego, Felliniego i Leone, pozostawiła po sobie ponad 90 filmów i status legendy. Jej niezwykła uroda, talent oraz charyzma sprawiły, że zapisała się na zawsze w historii kina.
Claudia Cardinale przyszła na świat 15 kwietnia 1938 roku w Tunisie, gdy Tunezja była jeszcze francuskim protektoratem. Dorastała w rodzinie sycylijskiej, posługując się od najmłodszych lat trzema językami: francuskim, arabskim oraz sycylijskim dialektem włoskiego. Jej droga do kariery rozpoczęła się przypadkowo – jako nastolatka wzięła udział w krótkometrażowej produkcji francuskiego reżysera Rene Vautiera. Film został dostrzeżony na festiwalu w Berlinie, otwierając przed nią drzwi do kolejnych ról i wielkiej przyszłości.
Przełom nastąpił w 1957 roku, gdy wygrała konkurs na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji. Nagrodą był wyjazd na festiwal filmowy w Wenecji, który zmienił jej życie. Niedługo potem przeniosła się do Rzymu, gdzie rozpoczęła naukę w szkole aktorskiej. To właśnie wtedy zaczęła budować swoją pozycję w świecie kina, który już wkrótce miał podbić jej talent i magnetyzm.
Ostatnie pożegnanie Claudii Cardinale
Claudia Cardinale zmarła pod Paryżem w wieku 87 lat, gdzie mieszkała od wielu lat. Jej śmierć ogłosiła agencja AFP. Wspomnienia o aktorce wróciły również rok wcześniej, gdy pożegnała swojego ekranowego partnera Alaina Delona, z którym wystąpiła w „Lamparcie”. Nawiązała wtedy do roli Angeliki, podkreślając wyjątkową więź z czasami, gdy włoskie kino przeżywało swój złoty okres.
Odejście Claudii Cardinale to ogromna strata dla światowej kinematografii. Była aktorką, która nie tylko uosabiała seksapil lat sześćdziesiątych, ale także zapisała się w historii jako symbol artystycznej autentyczności i elegancji.
Claudia Cardinale stała się ikoną kina
Na początku lat sześćdziesiątych Claudia Cardinale była już jedną z największych gwiazd włoskiego kina. Zagrała w filmach, które dziś uznawane są za klasyki światowej kinematografii: „Rocco i jego bracia” (1960), „Il bell’Antonio” (1960) czy „Lampart” (1963) w reżyserii Luchino Viscontiego. To właśnie „Lampart” stał się jednym z najważniejszych filmów w jej dorobku, gdzie partnerowała Alainowi Delonowi.
W 1963 roku wystąpiła również w arcydziele Federica Felliniego – „8 i pół”, które nie tylko umocniło jej pozycję, ale także pozwoliło zaprezentować naturalny głos, wcześniej zastępowany przez lektorki. Jej charakterystyczna, niska i zachrypnięta barwa stała się znakiem rozpoznawczym i symbolem autentyczności.
Świat Hollywood także szybko docenił talent Claudii Cardinale. Zagrała w takich produkcjach jak „Różowa Pantera” Blake’a Edwardsa czy „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone. Te role wprowadziły ją na stałe do historii kina światowego.
Claudia Cardinale zagrała w ponad 90 filmach
Claudia Cardinale zagrała w swojej karierze ponad 90 filmów. Jej dorobek doceniły największe festiwale filmowe świata. W 1993 roku została uhonorowana Złotym Lwem za całokształt twórczości w Wenecji, a na festiwalu w Berlinie otrzymała honorowego Złotego Niedźwiedzia.
Nie ograniczała się jednak jedynie do świata kina. Od 1999 roku pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO, wykorzystując swoją pozycję i rozpoznawalność do działań społecznych. Mimo ogromnej popularności unikała epatowania życiem prywatnym czy nagością na ekranie, podkreślając, że tajemniczość jest istotną częścią wizerunku prawdziwej aktorki.
