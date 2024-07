Reklama

ck one

WE ARE ONE

MY (we)

jesteśmy określeni przez osobowość, a nie wiek, kolor skóry, język czy płeć...

JESTEŚMY (are)

gotowi żyć razem, połączeni w duchu jedności...

JEDNOŚCIĄ (one)

i tylko tego nam potrzeba, żeby zmienić świat

Zobacz także

ck one to pierwszy na świecie zapach uniseks,

który zmienił świat

W tym roku ck one obchodzi 15. urodziny i mamy dla Was

15 flakonów do wygrania!

JAK GRAĆ:

Napisz nam, co według Ciebie oznacza

„We are One”

Swoją propozycję wyślij SMS-em o treści

CN.Twoja odpowiedź

pod numer 72606.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najbardziej pomysłowe odpowiedzi.

Na SMS-y czekamy do 31.05.2009.

Koszt SMS-a: 2 zł (2,44 z VAT).

SMS do 160 znaków, bez polskich liter.

Reklama

Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego będą przetwarzane przez organizatora konkursu tj. „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów lub usług organizatora konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Regulamin konkursu został wyłożony do wglądu w siedzibie organizatora konkursu.