Na prezentacji nowego modelu wózka marki Stokke pojawiło się mnóstwo gwiazd, które już są mamami albo niedługo nimi zostaną. Wśród nich największą uwagę przyciągały aktorka Aleksandra Kisio oraz piosenkarka Sabina Jeszka. Dlaczego?

Obie panie już wiosną urodzą! Na imprezie z dumą podkreślały więc ciążowe krągłości. Aleksandra niedawno wróciła z wakacji z Izraela, ale na szczęście nie musiała się żegnać ze słońcem. Wyglądała naprawdę pięknie!

A co z Sabiną? Piosenkarka znana z występów m.in. w "Jakiej to melodii" po raz pierwszy zostanie mamą i to już późną wiosną! Na imprezie również zachwycała!

Zobaczcie fotki.

