Ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" narzeka na złe samopoczucie. Każda przyszła mama ją zrozumie 

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już niedługo po raz drugi zostanie mamą. Do tej pory uczestniczka show TVP nie narzekała na żadne dolegliwości i świetnie się czuła, ale niestety teraz przyszedł gorszy moment. Małgosia postanowiła opowiedzieć o swoim obecnym samopoczuciu na swoim InstaStory. Chyba każda przyszła mama ją zrozumie.

Ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" narzeka na samopoczucie

Chociaż Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jest już w zaawansowanej ciąży, w dalszym ciągu jest bardzo aktywna! Jest świetną panią domu, opiekuńczą mamą i troskliwą żoną, która pomaga swojemu mężowi w obowiązkach na gospodarstwie. Do tego cały czas udziela się na Instagramie i utrzymuje kontakt z fanami. Internauci są pod ogromnym wrażeniem, że uczestniczka show TVP potrafi tak doskonale łączyć wszystkie obowiązki.

Do tej pory Małgosia Borysewicz naprawdę fantastycznie czuła się w ciąży. Ale teraz opowiedziała swoim fanom, że ma gorszy moment. We znaki dały jej się przede wszystkim upały.

Ja to się chowam ostatnio w lato, jest gorąco i upały strasznie dają mi się we znaki. Puchnę, głównie wieczorami i nie podoba mi się to. […] Ja mam takie pytanie do specjalistów, dlaczego gdy ja mam ustabilizowane TSH, problemy oczywiście z tarczycą, to i tak moje starania odnośnie tego, żeby po prostu i wyglądać i czuć się dobrze nie sprawdzają się. […] Ale z córuchną nie dajemy się, będziemy się starały, żeby wyglądać ładnie, żeby czuć się dobrze - powiedziała Małgosia Borysewicz na swoim InstaStory.

Ostatnie dni są naprawdę upalne i każdy chyba odczuwa ich negatywne skutki, a tym bardziej są podwójnie trudne do zniesienia zwłaszcza dla kobiet w ciąży. Na szczęście Małgosia pomimo gorszego samopoczucia stara się patrzeć pozytywnie w przyszłość i już myśli o tym, co czeka ją w przyszłym tygodniu. Wizyty u fryzjera i kosmetyczki z pewnością poprawią jej nastrój, a do tego uczestniczka "Rolnik szuka żony" liczy, że będzie już chłodniej.

Trzymamy kciuki, aby Małgosia jak najszybciej poczuła się lepiej! Poród uczestniczki hitu TVP zbliża się już wielkimi krokami!

Instagram

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" na swoim InstaStory przyznała, że negatywnie wpływają na nią ostatnie upalne dni. Do tego problemy z tarczycą również dają się jej we znaki. Mimo tego uczestniczka "Rolnik szuka żony" nie traci pozytywnej energii i stwierdziła, że będzie robić wszystko, aby poczuć się lepiej. Małgosia to prawdziwa kobieta rakieta, która nigdy się nie poddaje!