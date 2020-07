Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ma naprawdę mnóstwo obowiązków. Ostatnio w życiu uczestniczki show TVP dużo się dzieje - w szczególności na gospodarstwie. Mimo tego Małgosia wciąż znajduje czas dla swoich fanów, którzy obserwują ją na Instagramie i nawet dzieli się z nimi ciekawymi przepisami. Wielbiciele bohaterki hitu TVP są pod wrażeniem jej organizacji czasu. Pomimo zaawansowanej ciąży, Małgosia nawet na chwilę nie zwalnia tempa!

Ciężarna Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ma urwanie głowy! Fani są pod wrażeniem jej organizacji czasu: "Podziwiam Cię dziewczyno"

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już niedługo przywita na świecie swoje drugie dziecko! Pomimo zaawansowanej ciąży, gwiazda show TVP w dalszym ciągu jest bardzo aktywna - wygląda na to, że czuje się dobrze, dzięki czemu może pomagać swojemu mężowi na gospodarstwie. Do tego robi przetwory, dzieli się z fanami ciekawymi przepisami i opiekuje się Rysiem. Ostatnio na świat przyszedł także kolejny zwierzak w gospodarstwie Małgosi i Pawła. Małżeństwo czuwało, aby cielaczek mógł bezpiecznie się urodzić, ponieważ poród niestety był trudny.

Od czego tu zacząć? Szkoda, że nie mogę mieć możliwości liva na żywo naszego dnia -zobaczylibyście go od naprawdę crazy strony. Pisać obiecanych przepisów bym nie musiała, bylibyście świadkami narodzin np. wczoraj tuż przed północą. [...] Poród był trudny, bo zwierzę płci męskiej w środku duże, potrzebna była fachowa pomoc, odbył się ok 30 godzin po zastrzyku- nie wyspaliśmy się, poza tym wszystko ok - wyjawiła na swoim Instagramie Małgosia Borysewicz.

Małgosia w swoim wpisie na Instagramie dokładnie rozpisała również przepisy na ciekawe przetwory i jagodzianki! Fani są pod ogromnym wrażeniem, że pomimo zaawansowanej ciąży, obowiązków na gospodarstwie i opieki nad synkiem, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", ma jeszcze czas na dzielenie się z fanami takimi wpisami!

- Kiedy na to wszystko znajdujesz czas? Masz dwie doby w jednej 😂? - Naprawdę podziwiam! Mając taka gospodarkę dziecko i drugie w drodze ma Pani tyle siły i chęci żeby robić tyle rzeczy. - Gosia podziwiam Cię dziewczyno!!! Kiedy Ty to ogarniasz ?? 😮😮😮 - Gosiu dziękuję Ci za świetne przepisy i bardzo Cię podziwiam że ogarniasz wszystko 😊😚❤️ - Zdolna z Pani kobieta i tak potrafi wszystko ogarnąć będąc w błogosławionym stanie. Pełny podziw. Pozdrawiam. ❤️ - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Małgosia Borysewicz to prawdziwa kobieta rakieta! Podziwiamy i trzymamy kciuki, aby do samego rozwiązania, gwiazda show TVP czuła się tak dobrze, jak teraz.

Już niedługo Małgosia i Paweł Borysewicz powitają na świecie córeczkę!