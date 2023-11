Reklama

Tego nie wiedzieliście o filmie "To właśnie miłość"! Ten film to jeden z ulubionych filmów świątecznych na całym świecie. 10 historii porusza nieustannie serca ludzi i otwiera ich na miłość. Są jednak pewne rzeczy, których na pewno nie wiesz o filmie "To właśnie miłość"! Dotyczą one oczywiście pracy na planie filmu. Wiedzieliście, że pierwsza scena w filmie została nagrana z ukrytej kamery na lotnisku Heathrow w Londynie? Dopiero później producenci pytali o zgodę na wykorzystanie wizerunku przypadkowo nagranych ludzi. Hugh Grant nie chciał z kolei zagrać sceny tańca w gabinecie premiera, która jest jedną z ulubionych w tym filmie. Ostatecznie naburmuszony zdecydował się zgodzić. Co jeszcze? Zobaczcie nasze wideo!

Tego nie wiesz o filmie "To właśnie miłość"

