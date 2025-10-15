Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel byli jedną z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Przez 17 lat tworzyli zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale często pojawiali się razem również na tanecznym parkiecie. I choć kilka lat temu ich drogi się rozeszły i para wzięła rozwód, to jednak do dziś fani z chęcią wracają do ich fantastycznych tanecznych popisów. Jednym z nich jest występ Cichopek i Hakiela podczas pierwszej edycji Konkursu Tańca Eurowizji.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel na Konkursie Tańca Eurowizji 2007

Przypomnijmy, że pierwsza edycja Konkursu Tańca Eurowizji odbyła się 1 września 2007 roku w Londynie. Wówczas w wydarzeniu brało udział 16 państw. Wielkimi zwycięzcami zostali reprezentanci Finlandii, a nasz duet, czyli Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zajął w konkursie 4. miejsce.

Nasi reprezentanci wykonali cha-chę oraz freestyle. Na parkiecie była widoczna nie tylko doskonała technika taneczna, ale też ogromna chemia - to był po prostu prawdziwy ogień! Jak widać, Kasia Cichopek i Marcin Hakiel zachwycali nie tylko w polskim "Tańcu z gwiazdami", ale także potrafili podbić serca całej Europy. Ich występ z tanecznej Eurowizji możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Fani zachwyceni występem Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela na tanecznej Eurowizji

Nagranie z występów Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela do dziś zbiera komplementy i ciepłe słowa od internautów. Fani chętnie powracają do ich fantastycznych tańców.

Ale pięknie

Super zatańczyli

Fantastycznie tańczą, super - piszą zachwyceni fani

A Wy pamiętaliście, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wystąpili podczas Konkursu Tańca Eurowizji w 2007 roku?

Jeśli chcecie powspominać jeszcze inne tańce tej pary, to koniecznie zajrzyjcie na nasz serwis. Jednym z najchętniej oglądanych występów Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest ich namiętna rumba z "Tańca z gwiazdami".

Fot. Ilpo Musto / Rex Features

