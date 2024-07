Jeszcze niedawno mówiło się o poważnych kłopotach finansowych Kasi Cichopek i Marcina Hakiela, którzy muszą spłacać efektowny dom w Warszawie. Tymczasem okazuje się, że małżeństwo lada moment może wzbogacić się o nową rezydencję i to w Zakopanem!

Reklama

- Trafiła im się znakomita oferta. Choć górale zwykle targują się do upadłego i nie chcą dawać żadnych upustów, to dla Kasi i Marcina zrobią wyjątek. Zależy im by znana para bywała u nich częściej i rozsławiała tatrzański kurort - donosi w "Na żywo" znajomy popularnej pary.

Tylko pozazdrościć!

Reklama

(ac)