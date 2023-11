1 z 6

Do Polski przyjechała gwiazda filmów dla dorosłych lat 80-tych Cicciolina. Obecnie aktorka ma 67 lat i przyjechała do Warszawy promować dokument "Cicciolina: matka chrzestna skandalu" w TVN 7. Emisja 30 kwietnia, 22:20 na TVN 7.

Ale czy młode pokolenie wie, kim w ogóle jest Ilona Staller zwana Ciccioliną? To pierwsza aktorka porno, która została członkiem parlamentu we Włoszech. By zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie, zaproponowała seks Saddamowi Husajnowi.

Skandalistka, gwiazda i wizjonerka...

Kim jest Cicciolina?

Cicciolina pochodzi z Węgier, urodziła się w Budapeszcie. Pochodzi ze zwyczajnego domu, jej ojciec był urzędnikiem w ministerstwie spraw wewnętrznych, a matka położną. Jak to się stało, że zaczęła grać w filmach dla dorosłych?