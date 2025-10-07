Niektórzy, mówiąc o Wojtku i Janku Szczęsnych, żartują że gdyby stanęli obok siebie, trudno byłoby odróżnić, który z nich jest bramkarzem Juventusu, a który nie ma z boiskiem już wiele wspólnego.

Reklama

Jan Szczęsny pojawił się na premierze filmu o Wojtku Szczęsnym

6.10 odbyła się długo oczekiwana premiera filmu dokumentalnego „Szczęsny”. Na czerwonym dywanie pojawiły się tłumy gwiazd, a sama premiera wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Widzowie mogli na żywo śledzić momenty, których dotychczas nie pokazywano – produkcja zapowiada się jako wyjątkowa okazja, by poznać kulisy życia Wojciecha Szczęsnego od zupełnie innej strony.

Jan, starszy brat Wojtka, przez pewien czas również wiązał swoją przyszłość z piłką nożną. Miał ambicję zostać bramkarzem, jednak kontuzje szybko pokrzyżowały te plany. Choć los potoczył się inaczej, wciąż pozostał blisko sportowego świata i swojego brata, którego karierę śledzi z dumą i emocjami. Sam przyznaje, że kiedyś marzył o podobnych sukcesach, ale dziś cieszy się z tego, co osiągnął Wojtek. Nie da się ukryć, że ich rysy twarzy, wzrost i mimika sprawiają, że ludzie mylą ich nawet na ulicy. Jan wielokrotnie wspominał, że zdarza mu się być zaczepianym przez kibiców proszących o autograf, przekonanych, że rozmawiają z reprezentantem Polski. Bywało, że rozdawał podpisy „za brata” – wszystko w żartobliwej atmosferze.

Choć przez lata był raczej w cieniu Wojciecha, Jan zachowuje do tego duży dystans i poczucie humoru. Bracia utrzymują bliskie relacje, choć nie ukrywają, że w ich życiu bywały momenty pełne napięć i rywalizacji. Dziś łączy ich nie tylko wspólna przeszłość, ale też wzajemny szacunek i wsparcie – zwłaszcza w trudnych momentach kariery Wojtka.

Reklama

Zobacz także: Plejada gwiazd na premierze filmu "Szczęsny". Roksana Węgiel przykuła wzrok wszystkich

Wojtek Szczęsny i Jan Szczęsny Adam Jankowski/REPORTER EN/ Artur Zawadzki/REPORTER

Wojtek Szczęsny Adam Jankowski/REPORTER EN