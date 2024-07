Agnieszka Chylińska długo kazała nam czekać na nowy singiel. Artystka szybko wycofała się z muzyki po tym jak urodziła kolejne dziecko. Wolny czas poświęciła na życie rodzinne i pisanie książek, które okazały się bestsellerami. Teraz artystka nieoczekiwanie oznajmiła, że wydaje płytę.

Serwis AfterParty.pl dotarł do nagrania. Przedpremierowo na łamach portalu opublikowany został utwór pt. "Kiedy przyjdziesz do mnie". Agnieszka wyraźnie wraca w nim do korzeni o.n.a., czyli tej twórczości, za którą tęsknili fani.

Ostatnia płyta "Modern Rockin" chociaż osiągnęła status złotej, wzbudziła sporo kontrowersji z uwagi na dance'owe piosenki. Tym razem jest lepiej? Posłuchajcie: