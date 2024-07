Kilka minut temu przy pomocy Facebooka, Christina Aguilera poinformowała swoich fanów, że właśnie się zaręczyła. Wokalistka od listopada 2010 roku związana jest z Matthew D. Rutlerem, którego poznała na planie "Burleski". Ostatnio media spekulowały, że gwiazda pop spodziewa się dziecka.

Zdjęcie, które zamieściła na swoim profilu zostało podpisane:

He asked and i said.....