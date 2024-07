W tym tygodniu w Stanach rozpoczęła się piąta edycja "The Voice". W roli trenerów na czerwonych fotelach ponownie zasiedli Adam Levine, Cee Lo Green, Blake Shelton i Christina Aguilera. Oczywiście najwięcej uwagi przyciągnęła wokalistka, która schudła i wróciła do znakomitej formy. Zaprezentowała to podczas pierwszego odcinka, gdy z pozostałymi jurorami wykonała hit "I Love Rock ‘n’ Roll". Mamy nadzieję, że gwiazdę nie dopadnie efekt jojo, gdyż wygląda teraz fenomenalnie.

Aguilera nie przestaje się odchudzać. Jest coraz szczuplejsza: