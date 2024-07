Światowej rangi artystka Christina Aguilera zapowiedziała premierę nowej płyty długogrającej. Nakładem RCA Records krążek ‘Lotus’ pojawi się na półkach sklepowych oraz jako pliki cyfrowe już 13 listopada.

Promujący album ‘Lotus’, pierwszy singiel ‘Your Body’ napisany przez Maxa Martina, Shellbacka i Svana Koteche światową premierę będzie mieć w popularnym radiowym show Ryana Seacresta, by chwilę później trafić do wszystkich rozgłośni radiowych na świecie. Cyfrowy singiel pojawi się w takich serwisach muzycznych, jak?: iTunes, Deezer, czy Play już w 17 września.



Przez ostatni rok, Aguilera często odwiedzała studio nagraniowe, w którym pracowała nad oczekiwanym, piątym w swojej dyskografii albumem. Przy pracy wspomagali ją tak świetni kompozytorzy i autorzy, jak Alex Da Kid i Sia. Na płycie pojawi się także duet z CeeLo Green, z którym Christina zaprzyjaźniła się na planie amerykańskiej wersji, bijącego rekordy popularności talent show ‘The Voice’.



‘Ten album to sposób na wyrażenie mnie samej i celebracja wolności.’ Powiedziała Aguilera. ‘W ostatnich latach bardzo dużo wydarzyło się w moim życiu i ta płyta odzwierciedla moje odrodzenie. To płyta o wolności i powrocie do moich korzeni, do tego kim naprawdę jestem i do tego ,co kocham najbardziej’.



Christina Aguilera jest jedna z najbardziej uznanych i popularnych artystek ostatniej dekady. Jej płyty rozeszły się w imponującym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Jej przebojowe single, aż cztery razy lądowały na #1 amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a na jej półce z trofeami muzycznymi miejsce znalazło 5 statuetek Grammy. Christina posiada także swoją gwiazdę na słynnym Hollywood Walk of Fame i jako jedyna artystka poniżej 30 roku życia zaliczona została przez magazyn Rolling Stones do panteonu 100 najwybitniejszych wokalistek wszechczasów.



Lista piosenek:

Wersja standard:

01 Lotus Intro

02 Army Of Me

03 Red Hot Kinda Love

04 Make The World Move feat. CeeLo Green

05 Your Body

06 Let There Be Love

07 Sing For Me

08 Blank Page

09 Cease Fire

10 Around The World

11 Circles

12 Best Of Me

13 Just A Fool with Blake Shelton



Wersja Deluxe:

14 Light Up The Sky

15 Empty Words

16 Shut Up

17 Your Body Martin Garrix Remix