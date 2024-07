Obecność Julii Kamińskiej ograniczała się w ostatnim czasie do wyjść na pokazy mody i premiery spektaklów, w których występuje. Media donosiły w międzyczasie, że aktorka ma romans ze starszym mężczyzną i to jemu poświęca każdą wolną chwilę. Aktorka nigdy nie mówiła o kontrowersyjnym związku, aż do momentu, w którym zareagowała na informacje o rozstaniu. Przypomnijmy: Kamińska rozstała się ze starszym facetem? To zdjęcie rozwiewa wątpliwości

O Julii znów może być głośno, a to ze względu na jej smutne wyznanie o chorobie. Kamińska kilka lat temu zmagała się z astmą. By ją leczyć musiała zażywać sterydy, po których mocno się tyje. Przeszła więc na wegetariańską dietę, dzięki czemu jej stan zdrowia poprawił się. Pomogły również joga i bieganie:

Mój stan bardzo się poprawił w ciągu kilku lat. Stało się tak między innymi dzięki temu, że ograniczyłam cukier, pszenicę, drożdże i wszystko to, co sprzyja rozwojowi grzybów w organizmie. Jestem wegetarianką. Oprócz tego uprawiam sport. Trochę biegam, uprawiam jogę - mówi w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Aktorka ma nadal ma astmę i jest uczulona na sierść zwierząt. Nie może więc odwiedzać za często swoich rodziców, którzy mają koty:

Moi rodzice mają dwa koty. Kiedy ich odwiedzam, po jakimś czasie, niestety reaguję alergią i astmą. Reakcja jednak przychodzi nie od razu, jak to kiedyś bywało. Po prostu doraźnie zażywam lek i na 24 godziny zapominam o chorobie - mówi

Życzymy dużo zdrowia.

