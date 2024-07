Ewa Chodakowska ma mocny charakter i tego nie ukrywa. Kiedy ktoś ją obraża lub pisze coś niezgodnie z prawdą, Ewa od razu reaguje. Tak też się stało i tym razem. Chodakowska wrzuciła na Instargram wideo, na którym widać jak radośnie podskakuje w stroju kąpielowym w rytm muzyki. Jednej z antyfanek Ewy nie spodobało się to wideo, postanowiła napisać bardzo negatywny komentarz.

Ewa widocznie została najwidoczniej poruszona tym komentarzem i odpisała w bardzo emocjonalny sposób.

Moje pośladki, energia, siła, lekkość, zero cellulitu - moje ciało to efekt mojej pracy :) to jej najlepsza reklama... Wyobraź sobie, gdybym wygladała jak kalafior i próbowała Cię namówić do treningów... dałabyś sie przekonać? Watpię... Co więcej FANTASTYCZNY NASTRÓJ !! Do tego stopnia, że odpowiadam na prostackie komentarze jak Twój, bez jakiejkolwiek spiny... Plus! Pomagam każdego dnia .. I Kobietom i nastolatkom... moja praca to codzienna dawka motywacji tak w postach, jak i w prywatnych wiadomościach... Nie wiem, ile Ty robisz dla innych, ale po pierwszym komentarzu widzę różnice miedzy nami... Zastanow sie zanim cos dorzucisz od siebie.. PS. Nie jestem w stanie pomoc wszystkim, ale uwierz mi, zdaje sobie sprawę z tego ile dotychczas zrobiłam i robię każdego dnia :) mam nadzieje że i Ty sie zainspirujesz ❤️ - napisała Ewa na Instagramie.