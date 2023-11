Jessica Mercedes jest zakochana! Blogerka modowa po raz pierwszy pokazała zdjęcie ze swoim chłopakiem. Do tej pory Jessica nie wyjawiała szczegółów ze swojego życia prywatnego, a na blogu czy na Instagramie pokazywała jedynie swoje służbowe wyjazdy, spotkania czy stylizacje. Teraz jednak się to zmieniło! Co wiemy o chłopaku Jessiki?

Reklama

Jessica Mercedes ma chłopaka

Okazuje się, że Jessica Mercedes ma chłopaka już od 3 lat. Gala.pl informuje, że partner blogerki ma na imię Andrzej i jest od niej starszy o 7 lat. Chłopak jest bardzo aktywny - uprawia kitesurfing, a w 2013 roku startował w zawodach Ford Kite Cup. Studiował we Francji i Anglii, a pochodzi z Poznania, tak samo jak Jessica.

W końcu po 3 wspólnych latach Jessica postanowiła pokazać ukochanego, publikując urocze zdjęcie z romantycznym podpisem.

- Najlepsza miłość to taka, która pobudza duszę, sprawia, że chcesz więcej, rozpala ogień w sercach i przynosi pokój dla umysłu - napisała Jess.

Fani nie kryją zachwytu. Podoba im się też to, że Jessica nie afiszuje się ze swoją relacją.

- O jest mega fajne, że nie pokazujesz chłopaka. Inne internetowe parki, które teraz zarabiają na fakcie, ze są parą moim zdaniem są żałosne. Po co sprzedawać miłość, wspólne intymne chwile? Miejmy coś dla siebie - napisała jedna z fanek.

Jeden z fanów zwrócił także uwagę na fakt, że Andrzeja często słychać w tle na nagraniach blogerki. Jaki jest partner Jessiki?

- Twój chłopak wydaje się być idealnym człowiekiem dla Ciebie. Widać że Cię kocha, szanuje i lubi Twoją pracę , do tego potrafi za Tobą nadążyć i lubi Cię wspierać. Do tego ma nietuzinkową osobowość, tak jak Ty. Tworzycie świetną i interesującą parę i lubię słuchać jego głosu w przebitkach, bo zawsze wypowiada się z sensem i w tym co mówi słychać pasję życiem. Dlatego fajnie ze się odnaleźliście :) - napisał fan.

Myślicie, że Jess i Andrzej wezmą ślub? I czy blogerka pokaże swoją suknię? ;)

Zobacz: Jessica Mercedes wybrała się na wakacje. Gdzie wypoczywa blogerka?

Przeczytaj też: Najlepsze wypowiedzi tego tygodnia: Minge, Mercedes, Krupa, Woźniak-Starak

Jessica Mercedes po raz pierwszy pokazała swojego chłopaka!

Instagram

Jess i jej ukochany mają wspólne pasje

Reklama