Uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet świata brytyjska wokalistka Cheryl Cole podbija Hollywood. Gwiazda zaliczy niebawem filmowy debiut!

Jak doniosła gazeta "Daily Mail" Cole zagra w obrazie "What To Expect When You’re Expecting". Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to duża rola, czy jedynie epizod, ale wokalistka wystąpi u boku m.in. Cameron Diaz i Jennifer Lopez.

- To dla niej wielkie wyzwanie - zdradziła przyjaciółka Cheryl. - Jest bardzo podniecona na myśl o tej przygodzie. Od tego, jak sobie poradzi, zależy jej dalsza ewentualna kariera filmowa.

(ac)