Karolina Gliniecka, czyli Charlize Mystery, wzięła ślub! Jedna z pierwszych polskich blogerek modowych (choć nie udało jej się zyskać tak wielkiej popularności jak Maffashion czy Jessice Mercedes) pokazała na swoim Instagramie piękne zdjęcie z Nowego Jorku, bo właśnie tam odbyła się uroczystość.

Wybrankiem blogerki został Adrian Hołda, fotograf:

Oficjalnie mogę Wam już przestawić mojego męża ❤️❤️❤️ Jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi, bo mam obok siebie moje dwie największe miłości- @adrianholda_fotografia & New York ???????? To najpiękniejszy American Dream jaki mogliśmy dobie wymarzyć. A ślub w NYC to tylko początek naszej pięknej przygody - napisała Charlize.

Panna młoda miała na sobie skromną suknię od Laurelle oraz biżuterię Apart.

Z Adrianem poznali się ponad 8 lat temu podczas jednej ze studenckich imprez. Od razu przypadli sobie do gustu:

Po kilku godzinach tańczenia, gdy miałam wychodzić już do domu, zobaczyłam „jego” ???? Wystawał ponad tłum przynajmniej o pół głowy i jak w idealnej komedii romantycznej, spotkaliśmy się nagle wzrokiem. Usiedliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, ja próbowałam Adiemu wytłumaczyć o co chodzi w blogach modowych, a on na dowód, że jednak trochę na tej modzie się zna, opowiadał mi o aferze z Johnem Galliano ???? Pochwalił się nawet kartą zniżkową do Zary, w której wtedy pracował - napisała kilka miesięcy temu.