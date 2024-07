Kilka celebrytek pojawiło się na konferencji prasowej marki Avene. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji wprowadzenia na rynek nowości linii YsthéAL. W skład której wchodzą krem i emulsja przeciwzmarszczkowa oraz krem wokół oczu i ust.

Podziwiać i testować nowe produkty Avene przybyły m.in. znana blogerka Charlize Mystery. Dla wielu ikona stylu miała na sobie casualowy komplet z ponadczasowym trenczem i pozłacane adidasy za kostkę. Swój look celebrytka uzuepłniła dużą torbą Louis Vuitton. Julia Pietrucha mimo anielskiej urody stawia w większości przypadków na mocny look. Ciężkie buty i skóra to jej uniform.

Na konferencji Avene można było również spotkać Kamilę Szczawińską. Byłą modelkę, która ostatnio wróciła na stołeczne salony. Kamila miała na sobie białą koszulę, rozkloszowaną spódnicę z metalicznego materiału i nieodzowny dodatek projektu Sabriny Pilewicz. Tym razem postawiła na małą torebkę "Diament".

