Charlie Hunnam ma traumę przez film "50 twarzy Greya"! Dlaczego? Aktor wziął udział w castingach do tego popularnego filmu i udało mu się zdobyć rolę. Niestety później spotkało go sporo nieprzyjemności. Fani, którzy przeczytali książkę "50 twarzy Greya" nie byli zadowoleni, że to właśnie Charlie Hunnam ma zagrać rolę Christiana Greya. Zaczęli więc pisać petycje do produkcji o zmianę aktorka, a w jednym z wywiadów aktor przyznał, że dostawał nawet pogróżki. Po latach Charlie Hunnam skomentował tamte zajścia.

Charlie Hunnam o traumie związanej z filmem "50 twarzy Greya"

Z powodu presji, jaką wywierali na niego fani książki, aktor zrezygnował z tej roli. Na jego miejsce producenci wzięli Jamiego Dornana, który również był na castingu, ale nie udało mu się wygrać. W wywiadzie dla "Elle" Charlie Hunnam opowiedział o tym czasie, który był dla niego bardzo trudny:

To było dla mnie traumatyczne doświadczenie. Nie chciałem rozgrzebywać tej rany. To było najgorsze doświadczenie w moim zawodowym życiu. To była najbardziej emocjonalnie destrukcyjna i najtrudniejsza rzecz, z jaką musiałem sobie poradzić w zawodzie... To naprawdę złamało mi serce.

Aktor wyznał, że zadzwonił do reżyserki filmu i podczas rozmowy rozpłakał się:

Oboje płakaliśmy przez telefon przez jakieś 20 minut. Musiałem jej jakoś wyjaśnić, że nic z tego nie będzie.

Charlie Hunnam powiedział również, że miał w tym czasie inne zobowiązania:

Jakiś rok wcześniej obiecałem Guillermo, że zagram w Crimson Peak. Ludzie mówili: zwariowałeś? Przecież ma jeszcze cztery miesiące na znalezienie kogoś innego, możesz zrobić to w zamian... ale nie mogłem. To mój przyjaciel, więc nie mogłem go zawieść.

Czy Twoim zdaniem Charlie Hunnam sprawdziłby się w roli Christiana Greya?

Charlie Hunnam wygrał casting do roli Christiana Greya

Ostatecznie główną rolę zagrał Jamie Dornan

