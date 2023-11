Oto treść ich oświadczenia:

Po pierwsze, dziwnie nam jest dzielić się tego typu informacjami, ale jest to konsekwencją życia, jakie wybraliśmy. Zdecydowaliśmy się rozstać. Silnie zakochaliśmy się w sobie wiele lat temu, odbyliśmy wspólnie wspaniałą podróż. Nic nie zmieniło się w tym, jak kochamy się nawzajem, ale miłość to piękna przygoda, która teraz kieruje nas na osobne ścieżki. U podstaw naszej decyzji nie stoją żadne tajemnice ani sprośne zdarzenia, po prostu dwoje najlepszych przyjaciół zdało sobie sprawę, że teraz czas by podarować sobie przestrzeń i pomóc sobie żyć tak szczęśliwie, jak to tylko możliwe. Nadal jesteśmy rodziną, zawsze będziemy oddanymi rodzicami dla Everly. Poza tym oświadczeniem nie będziemy komentowali całej sytuacji - czytamy w komunikacie zamieszczonym na Instagramie przystojnego aktora.