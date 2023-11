Cezary Pazura wystąpi w czwartej części "Listów do M"? Gwiazdor nie ukrywa, że jego żona Edyta jest wielką fanką serii filmów świątecznych. Małżonkowie wybrali się wspólnie na premierze "Listów do M. 3". Po pokazie Cezary Pazura chętnie fotografował się z aktorami, którzy wystąpili w produkcji. Czy to oznacza, że już w kolejnej edycji gwiazdor dołączy do obsady?

Znamy odpowiedź! Posłuchajcie, co Cezary Pazura zdradził przed kamerą Party.pl!

Cezary Pazura będzie gwiazdą kolejnej części "Listów do M."?

Aktor nie ukrywa, że jego żona uwielbia ten film.