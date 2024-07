Cezary Pazura poślubił swoją żonę, Edytę w 2009 roku. Ich związek od samego początku wzbudzał ogromne emocje. Aktor po kilku latach w rozmowie z nami zdradził, jak wyglądały ich oświadczyny. Okazuje się, że Cezary Pazura planował romantyczne zaręczyny nad Niagarą, jednak w wyniku pewnych okoliczności musiał je przełożyć... Jak poprosił swoją żonę o rękę?

Ja miałem falstart w zaręczynach, bo postanowiłem oświadczyć się mojej Edytce nad Niagarą. Polecieliśmy do Kanady, ja tam jechałem na występy i zapomniałem pierścionka. Czyli musiałem to przenieść na inny, lepszy czas. Wymyśliłem, że zrobię to w Boże Narodzenie w Wigilię, tak świątecznie i fajnie, ale w listopadzie okazało się, że jesteśmy w ciąży wiec zrobiłem to natychmiast - przyznał aktor.