W nocy z piątku na sobotę o 1 polskiego czasu rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich Rio 2016. Podczas ceremonii otwarcia, którą według szacunków organizatorów ma obejrzeć w telewizji ok. 3 miliardy widzów, zostanie zapalony znicz.

Zapalenie olimpijskiego znicza to jeden z najbardziej uroczystych i podniosłych momentów ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Fragment widowiska, który do końca trzymany jest w tajemnicy zarówno jeśli chodzi o to, jak zostanie to zrobione, jak i to, kto dokona zapalenia znicza. W tym roku najpoważniejszym kandydatem jest piłkarska legenda, przez wielu uznawany za najlepszego piłkarza w historii – Pele. Czy rzeczywiście tak będzie i w jaki sposób zapłonie znicz nad stadionem olimpijskim w Rio de Janerio? Dowiemy się już w nocy z piątku na sobotę. A póki co postanowiliśmy przypomnieć zapalenia znicza olimpijskiego z ostatnich lat.

W zapoczątkowanych w 776 r. p.n.e. igrzyskach starożytnych zapalony w Olimpii ogień nigdy nie gasł. Tradycja zapalania znicza olimpijskiego powróciła w 1928 roku podczas igrzysk w Amsterdamie. Nie był to jednak ogień przyniesiony z greckiej Olimpii. Dopiero w Berlinie w 1936 roku zainspirowany starożytnymi freskami dr Carl Diem przywrócił tradycję zapalania znicza w ruinach antycznej Świątyni w Olimpii i zainicjował olimpijską sztafetę, w której biegacze przekazujący sobie znicz z rąk do rąk pokonywali odległość dzielącą Ateny z miejscem rozgrywania igrzysk. Tradycja ta pielęgnowana jest do dzisiaj.

Przypomnijmy sobie jak zapalano olimpijski znicz na poprzednich igrzyskach olimpijskich.