Wszyscy wiemy, że zielona herbata ma właściwości przeciwutleniające. Dzięki korzyściom zdrowotnym w postaci detoksykacji, zielona herbata przez ponad 400 lat była wykorzystywana do działań społecznych i kulturowych, w tym do japońskiej ceremonii herbacianej.

Lecz czy wiedzieliście o tym, że niektóre Japonki nakładają ją na skórę i kąpią się w niej? To sekret pielęgnacji skóry, który był stosowany przez wieki, wierzono, że pomaga nawilżać i ściągać pory skóry.

Jednak The Body Shop poszło o krok dalej i stworzyło kolekcję Fuji Green Tea, pierwszą linię wzbogaconą prawdziwymi liśćmi zielonej herbaty i ich zbawiennymi właściwościami. Zielona herbata wykorzystywana w kosmetykach The Body Shop pochodzi z serca Japonii, nieskazitelnie czystego regionu góry Fuji. Tutaj eksperci ręcznie zbierali najlepsze listki, bogate w siłę antyoksydantów. Marka wzbogaciła nimi skład linii Fuji Green Tea, aby odżywiać i odświeżać skórę oraz zapewniać jej trwałe nawilżenie.

Ceny The Body Shop - Fuji Freen Tea:

- sorbet do ciała, ok. 55 zł,

- herbata do kąpieli, ok. 69 zł,

- scrub do ciała, ok. 65 zł,

- mydło złuszcające, ok. 15 zł,

- żel pod prysznic, ok. 25 zł.