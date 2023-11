Katarzyna Cerekwicka z utworem "Bez Ciebie" wygrała konkurs Premier na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jej wygrana nie wszystkim się jednak spodobała. Padły zarzuty, że piosenkarka była faworyzowana. Kto ma takie podejrzenia? Piotr Iwicki, były dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W swoim wpisie opisującym 54. Festiwal w Opolu, stwierdził, że Cerekwicka była faworyzowana przez TVP.

Wygrała mocno faworyzowana przez organizatorów Katarzyna Cerekwicka. Fakt, że dzień wcześniej dano jej pojawić się również na estradzie w samoistnym mini recitalu bezspornie był czymś, co mogło wpłynąć na werdykt sobotniego konkursu. Artystka pozostawiła w tyle zespół Pectus i Izabelę Trojanowską (cała trójka weszła do ścisłego finału konkursu premier). Zdumiewał natomiast fakt, że zabrakło w tym gronie Zakopowera. W kulisach komentowano również to, że były problemy z oddawaniem głosów przez bramkę internetową. Ostatecznie wygrała piosenka festiwalowa, czyli taka, która trafia do szerokiego odbiorcy. I tu ciekawostka. Aktywna w opisywaniu festiwalu „Gazeta Wyborcza” odnotowała na swoim portalu obecność w tym koncercie Marka Kościkiewicza i De Mono. Jeden z artystów skwitował to wczoraj zdaniem: - Nie wiem co oni piją, ale ja poproszę to samo. Oczywiście Kościkiewicza i de Mono nie było. Nie dojechali - czytamy na jego Facebooku.