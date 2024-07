Jeżeli ktoś chce zobaczyć występ Celine Dion na żywo może to zrobić tylko w Las Vegas. Piosenkarka od kilku lat daje specjalne show w Caesarse Palace w Las Vegas. Ze względu na rodzinę, której chce poświęcić jak najwięcej czasu, postanowiła przedłużyć kontrakt.

Reklama

Chce by urodzeni w zeszłym roku dwa synowie dorastali w spokoju. No cóż, zawsze w końcu można pojechać do krainy hazardu i zapłacić tysiące dolarów za bilet na koncert Dion.