Aż pięć lat minęło od premiery ostatniej studyjnej płyty jednej z najpopularniejszych wokalistek na świecie .Teraz, w 2012 roku Celine Dion wraca z długo oczekiwanym francuskojęzycznym albumem „Sans Attendre”– pełnym emocji, wymownych tekstów i porywających melodii.

Pierwszym znanym utworem z płyty jest kompozycja Jacquesa Veneruso „Parler à mon père” (Porozmawiaj z ojcem), która od kilku tygodni utrzymuje się w czołówce najczęściej granych piosenek w polskich stacjach radiowych. Warto dodać, że Veneruso jest autorem aranżacji i współ-producentem większości utworów na krążku (współpracuje z Celine od czasu płyty ‘1 fille & 4 types’ z 2003 roku). Inni znani goście na „Sans Attendre” to słynny kanadyjski wokalista i przyjaciel Celine - Jean-Pierre Ferland – którego usłyszeć możemy z nią w duecie w „Une chance qu'on s'a”, ikona piosenki francuskiej Johnny Hallyday (duet w “L’amour peut prendre froid”) i nieżyjący już jazzman Henri Salvador (pośmiertny duet w “Tant de temps”). Po raz pierwszy dla Celine swoje kompozycje napisali też Grand Corps Malade (“La mer et l’enfant”) i Maxime Le Forestier („Moi quand je pleure”).

Płyta „Sans Attendre” ukaże się 6 listopada w wersji standardowej (14 nowych piosenek) i deluxe (16 piosenek w specjalnym eleganckim opakowaniu wraz z kalendarzykiem na biurko). Album w wersji cyfrowej w sklepie iTunes zamawiać będzie można już od najbliższego poniedziałku.



Sans attendre - Deluxe Edition:

1 - Parler à mon père

2 - Le miracle

3 - Qui peut vivre sans amour ?

4 - L'amour peut prendre froid (duet with Johnny Hallyday)

5 - Attendre

6 - Une chance qu'on s'a (duet with Jean-Pierre Ferland)

7 - La mer et l'enfant

8 - Moi quand je pleure

9 - Celle qui m'a tout appris

10 - Je n'ai pas besoin d'amour

11 - Si je n'ai rien de toi

12 - Que toi au monde

13 - Tant de temps (duet with Henri Salvador)

14 - Les petits pieds de Léa

15 - Ne me quitte pas

16 - Les jours comme ça