Celine Dion po raz kolejny odwołała swoją trasę koncertową, która miała trwać od 25 maja do 24 września 2022 roku. Fani zobaczyli przejmujące oświadczenie piosenkarki, która wyznała, że nie jest w pełni sił, by występować. Na szczęście gwiazda się nie poddaje, a jej trasa "Courage World Tour" została przesunięta. - Muszę być zdrowa, żeby dać z siebie 100 procent na scenie - zapewnia przejęta gwiazda. Celine Dion przekłada europejską trasę koncertową. Co z jej zdrowiem? Celine Dion od dłuższego czasu boryka się z problemami zdrowotnymi. Piosenkarka nie raz kontaktowała się z fanami wprost ze szpitala, a jej trasa została przełożona już trzeci raz! Gwiazda poczuła się w obowiązku wyjaśnić fanom tę sytuację i nagrała wideo, na którym przyznała, że jej problemy zdrowotne wciąż wymagają leczenia. Celine Dion cierpi na silne i bolesne skurcze mięśni, które wykluczają jej występy na scenie: - Tak mi przykro, że znów muszę przesunąć występy. Pierwszy raz był oczywiście z powodu pandemii, ale tym razem to moje zdrowie zmusza mnie do przełożenia europejskiej trasy. Nadal czuję się trochę lepiej, ale wciąż mam skurcze mięśni. Muszę być zdrowa, żebym mogła dać z siebie sto procent na scenie, bo na to zasługujecie - napisała Celine w oficjalnym oświadczeniu. Piosenkarka opublikowała także 3-minutowe wideo na którym prosi fanów o zrozumienie. Filmik pokazuje także jak Celine Dion dziś wygląda! Zobacz także: Celine Dion to ikona stylu! Kochamy jej looki, choć niepokoi nas jej szczupła sylwetka W oficjalnym komunikacie na stronie internetowej piosenkarki możemy przeczytać, że trasa koncertowa odbędzie się dopiero w przyszłym roku w terminach od 24 lutego do 4 października 2023 roku. W Polsce Celine Dion da aż dwa koncerty, 12 kwietnia 2023 w...