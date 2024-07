Dla odmiany zajrzeliśmy do sklepu Orsay, gdzie wybraliśmy swój ulubiony look na zimę 2013. Specjalnie dla was rozebraliśmy na części pierwsze jedną z sylwetek z sezonowego lookbook Orsay.

Reklama

Nasz look na wczesną zimę 2013, to przede wszystkim warstwy. Gruby, wełniany sweter, na to kamizelka z obszernym kołnierzem, grube skarpety, szalik, czapka uszatka i zimowy look gotowy.

Jak wam się podoba ten look? Jesteśmy pewni, że stylizacja tego typu świetnie sprawdzi się na uczelni, w pracy i podczas weekendowego wypadu za miasto.

Reklama

Więcej zdjęć tej stylizacji oraz ceny ubrań znajdziecie w naszej galerii: