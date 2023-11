Od kiedy Caroline Derpienski zawitała na salonach, wszędzie było jej pełno, ostatnio bowiem jej aktywność w mediach społecznościowych jest o wiele mniejsza. Fani zaczęli się niepokoić i zastanawiać, co nowego dzieje się w życiu modelki. 22-latka właśnie opublikowała nowe InstaStories, na którym wyznała, że ostatni czas był dla niej bardzo pracowity.

Caroline Derpienski zniknęła z mediów społecznościowych

Kontrowersyjna modelka przyzwyczaiła wszystkich do tego, że co jakiś czas czymś zaskakuje. Ostatnio jednak fani byli zaniepokojeni o Caroline Derpienski, ponieważ o wiele rzadziej publikowała nowe posty i nie informowała o tym, co się u niej dzieje. Przy ostatnich zdjęciach wyłączyła możliwość ich komentowania i nikt nie wiedział, czym jest to spowodowane. Modelka więc postanowiła opublikować zdjęcie z basenu i odniosła się do mniejszej aktywności w mediach.

Nie publikuję zbyt wiele, ponieważ żyję swoim najlepszym życiem poza mediami społecznościowymi. Ale wrócę ze zdwojoną siła — napisała Caroline Derpienski.

To, co robiła Caroline Derpienski w ostatnim czasie wciąż jest tajemnicą, zdradziła tylko, że pracowała nad kilkoma "top projektami". Co to będzie? Zapewne dowiemy się niebawem, obserwując profil modelki. Jak myślicie, co nowego wymyśliła Caroline?

Zdecydowanie wrócę na Instagram, ale nie wyobrażacie sobie, jakie zmiany nastały. Obiecuję wrócę za kilka dni, ale ze ZDWOJONĄ SIŁĄ I KILKOMA TOP PROJEKTAMI. Na dobre rzeczy warto poczekać, a ja włożyła max wysiłku, aby wrócić do was jeszcze niebawem. — napisała Caroline Derpienski na InstaStories.

Caroline Derpienski Instagram @carolinederpienski

Caroline Derpienski dodała nagranie na InstaStories, na którym pozuje do zdjęć razem ze swoimi fanami. Zdradziła również, że zamierza wrócić do rodzimego kraju w następnym roku.

Tęsknie za Polską bardzo. Na pewno wrócę w następnym roku — dodała.

A wy tęsknicie za Caroline Derpienski?

