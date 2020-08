Była rzeczniczka PiS o Januszu Gajosie: "Insynuacje prostaka"! A poszło o... zobaczcie sami!

Janusz Gajos wziął udział w "Najpiękniejszej domówce świata" organizowanej przez Owsiaka i... wywołał polityczną burzę. Wszystko przez jego wypowiedź adresowaną do rządzących, a właściwie jednej osoby. Nie spodobała się ona byłej rzeczniczce PiS, która nazwała go prostakiem! O jakie zdanie poszło?

Gajos dla polskiego filmu to człowiek instytucja. Ról filmowych, teatralnych, serialowych, czy nawet kabaretowych było tak wiele, że ciężko by je było wymienić. Jeden pamięta "Czterech pancernych", inny "Przesłuchanie", "Człowieka z żelaza", "Ucieczkę z kina Wolność", "Piłkarski poker" czy "Psy", jeszcze inny "Alternatywy 4", "Ekstradycję", albo "Pitbulla", albo najnowsze - "Kler", czy "Kamerdynera".

Wywiad z Januszem Gajosem na tzw. Akademii Sztuk Przepięknych podczas organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Pol'and'Rock Festival przeprowadziła Katarzyna Janowska. W pewnym momencie zapytała aktora, co go uwiera w obecnej rzeczywistości. A ten po namyśle stwierdził:

Coś, co wykonał mały człowiek. Jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części, to jest zbrodnia. Znamy takie przykłady. Tak powstawało to, co się później nazwano hitleryzmem. Takie dosyć ordynarne wskazywanie jedną ręką: jest ci źle, powiem ci dlaczego, bo ten cię okrada. To coś strasznego. Ale to działa, z taką logiką, od której włos się jeży na głowie - mówił Gajos.