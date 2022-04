Była partnerka Tomasza Kammela już tak nie wygląda! Katarzyna Niezgoda schudła 30 kilogramów

Katarzyna Niezgoda pojawiła się na pokazie Tomasza Ossolińskiego całkowicie odmieniona. Opalona, widać też, że sporo schudła i... odmłodniała. Wygląda na to, że rozstanie z Tomaszem Kammelem jej służy. Katarzyna Niezgoda schudła To właśnie w rozstaniu z ukochanym tabloidy upatrują powodu metamorfozy Niezgody. Teraz, gdy Katarzyna Niezgoda zaczyna nowy etap w życiu, "Fakt" zastanawia się czy dieta i dbanie o formę nie spodobały się Tomkowi, który zawsze powtarzał… że zawsze podobały mu się bardziej krągłe kobiety. Z drugiej strony Tomasz Kammel publicznie opowiadał o tym, że pomaga Katarzynie Niezgodzie walczyć z nadwagą. Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel rozstali się Gazeta ustaliła też, że Tomasz Kammel zabrał rzeczy z ich wspólnego mieszkania i to koniec ich wieloletniego związku. Za to "Twoje Imperium" dopatruje się innego powodu rozstania Niezgody i Kammela. Podobno Katarzyna chciałaby mieć dziecko, a Tomasz nie czuł się gotowy na założenie rodziny. Niezależnie od tego, jaki jest powód rozstania, Niezgoda wygląda super i oby tak dalej! A jej przyjaciele są pewni, że niedługo u boku bizneswoman pojawi się nowy mężczyzna, bo przecież Katarzyna Niezgoda nie zamierza płakać po Kammelu. Pamiętacie jak się prezentowali razem - Kammel i Niezgoda znów RAZEM na salonach. A wam jak się podoba Katarzyna Niezgoda w nowym wydaniu? Zobaczcie na zdjęcie z 2013 roku i obecne. Dwa lata, a jak zmiana! Katarzyna Niezgoda i Tomasz Kammel na jednej z branżowych imprez: Katarzyna Niezgoda na jednym z pokazów mody w 2013 roku: Katarzyna Niezgoda na pokazie Tomasza Ossolińskiego w 2015 roku. Widać, że ma nową szczuplejszą figurę: