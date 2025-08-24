Była gwiazda TVN wzięła ślub we Włoszech. Całą uwagę skradła suknia ślubna!
Kamila Kalińczak, znana dziennikarka i edukatorka językowa, wyszła za mąż! Ślub odbył się w sierpniu 2025 roku nad malowniczym jeziorem Como we Włoszech. Ceremonia była pełna klasy i elegancji. W sieci pojawiły się romantyczne zdjęcia z tego wydarzenia.
Kamila Kalińczak zaskoczyła fanów, kiedy 24 sierpnia 2025 roku opublikowała na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. Ceremonia odbyła się w sierpniu 2025 roku nad malowniczym jeziorem Como we Włoszech. Miejsce to słynie z bajecznych widoków i romantycznego klimatu. Była gwiazda TVN właśnie pochwaliła się zdjęciami ze ślubu i okazuje się, że nie zabrakło na nim innych gwiazd znanych m.in. z "Dzień dobry TVN".
Kamila Kalińczak wzięła ślub
Kamila Kalińczak to dziennikarka, która przez lata była związana z największymi stacjami radiowymi i telewizyjnymi jak Radio ZET, Chilli ZET czy TVN24. Dziennikarka od czasu do czasu pojawia się też w "Dzień Dobry TVN", a od niedawna zajmuje się też edukacją językową oraz szkoleniami dotyczącymi publicznych wystąpień. Na Instagramie prawdziwą furorę robi jej profil "ĄĘ".
Teraz Kamila Kalińczak zdecydowała się powiedzieć "Tak" i razem ze swoim partnerem Marcinem Stępniakiem wzięli ślub w malowniczym, włoskim Como. Ślub był utrzymany we włoskim stylu, czyli był elegancki, kameralny i pełen emocji. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi.
Internauci gratulują młodej parze
W komentarzach pod relacją ze ślubu Kamili Kalińczak pojawiły się liczne gratulacje i wyrazy uznania.
Gratulacje Kochani Niech dolce Vita towarzyszy Wam każdego dnia!
Gratulacje kochani, miłości
Uhuuuuuu!!!!!! Najwspanialej
Kama, niech życie będzie piękne!
Kim jest mąż Kamili Kalińczak?
Mężem Kamili Kalińczak został Marcin Stępniak. Para od początku dbała o swoją prywatność, dlatego informacje na temat ich związku są ograniczone. Wiadomo jednak, że tworzą szczęśliwy, dojrzały związek oparty na partnerstwie, szacunku i wzajemnym wsparciu.
Marcin Stępniak to osoba aktywna zawodowo i fizycznie. Jak wynika z jego mediów społecznościowych, z racji pracy często podróżuje po świecie. W wolnych chwilach uprawia sport: biega, ćwiczy, a także gotuje. Prowadzi również kulinarny profil wspólnie z dziennikarzem Damianem Michałowskim.
Zobacz także: