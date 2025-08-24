Kamila Kalińczak zaskoczyła fanów, kiedy 24 sierpnia 2025 roku opublikowała na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. Ceremonia odbyła się w sierpniu 2025 roku nad malowniczym jeziorem Como we Włoszech. Miejsce to słynie z bajecznych widoków i romantycznego klimatu. Była gwiazda TVN właśnie pochwaliła się zdjęciami ze ślubu i okazuje się, że nie zabrakło na nim innych gwiazd znanych m.in. z "Dzień dobry TVN".

Kamila Kalińczak wzięła ślub

Kamila Kalińczak to dziennikarka, która przez lata była związana z największymi stacjami radiowymi i telewizyjnymi jak Radio ZET, Chilli ZET czy TVN24. Dziennikarka od czasu do czasu pojawia się też w "Dzień Dobry TVN", a od niedawna zajmuje się też edukacją językową oraz szkoleniami dotyczącymi publicznych wystąpień. Na Instagramie prawdziwą furorę robi jej profil "ĄĘ".

Teraz Kamila Kalińczak zdecydowała się powiedzieć "Tak" i razem ze swoim partnerem Marcinem Stępniakiem wzięli ślub w malowniczym, włoskim Como. Ślub był utrzymany we włoskim stylu, czyli był elegancki, kameralny i pełen emocji. W uroczystości wzięli udział tylko najbliżsi.

Internauci gratulują młodej parze

W komentarzach pod relacją ze ślubu Kamili Kalińczak pojawiły się liczne gratulacje i wyrazy uznania.

Gratulacje Kochani Niech dolce Vita towarzyszy Wam każdego dnia!

Gratulacje kochani, miłości - napisała Paulina Krupińska

Uhuuuuuu!!!!!! Najwspanialej - dodała Lara Gessler

Kama, niech życie będzie piękne! - pisze Anita Werner z TVN

Kim jest mąż Kamili Kalińczak?

Mężem Kamili Kalińczak został Marcin Stępniak. Para od początku dbała o swoją prywatność, dlatego informacje na temat ich związku są ograniczone. Wiadomo jednak, że tworzą szczęśliwy, dojrzały związek oparty na partnerstwie, szacunku i wzajemnym wsparciu.

Marcin Stępniak to osoba aktywna zawodowo i fizycznie. Jak wynika z jego mediów społecznościowych, z racji pracy często podróżuje po świecie. W wolnych chwilach uprawia sport: biega, ćwiczy, a także gotuje. Prowadzi również kulinarny profil wspólnie z dziennikarzem Damianem Michałowskim.

